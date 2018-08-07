İZMİR (AA) - Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Bornova'daki ek binası, "onkoloji merkezi" olarak hizmet verecek.
İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser şüphesi aşamasından kemoterapi ve cerrahiye kadar onkoloji hastalarına hizmet verecek hastane için çalışma başlattıklarını anımsattı.
Kanser tedavilerini farklı hastanelerde yürütmenin yorucu olabileceğine dikkati çeken Salnur, şöyle konuştu:
"Zaten hastalığın kendisi üzücü ve yorucu. Tedavisi de yorucu olmamalı diye düşündük. FETÖ'ye ait kapatılan özel hastaneden devraldığımız binayı onkoloji hastanesi olarak düzenledik. İç dizaynı ve sağlık personeli yapılanmasını büyük oranda tamamladık. Önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak olan merkez kanser hastalarının tüm tanı ve tedavi sürecini karşılayacak."
Salnur, kanser hastaların yaşadığı zorlukları en aza indirmek için çalıştıklarına işaret etti.
İkinci ve üçüncü basamak kanser tedavisinin son halkası olan onkoloji merkezini hizmete almak için gün saydıklarını vurgulayan Salnur, "Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova ek binası bundan sonra onkoloji merkezi olarak hizmet verecek. Merkez, yarım asırlık Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin uzman ekibiyle İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki kanser hastalarımıza şifa dağıtacak." dedi.
- Onkoloji merkezinde neler olacak
Tepecik Bornova Hastanesi 152 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Tüm odaları nitelikli olan hastane, 54 poliklinik odasına sahip bir onkoloji merkezini içerecek.
Hastanede 6 ameliyat salonu, yoğun bakım birimleri, palyatif bakım servisi, 7 cerrahi ve dahili onkoloji servisi, radyasyon onkoloji hizmetleri, ayaktan kemoterapi hizmetleri, medikal onkoloji hizmetleri, nükleer tıp hizmetleri, genetik tanı tedavi merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, diyaliz merkezi, radyoloji hizmetleri, laboratuvar hizmetleri, kan merkezi, hastane eczanesi, sterilizasyon ünitesi yer alacak.
Merkezde radyolojik görüntüleme ve nükleer tıp ünitesi de hizmete alınacak. Onkoloji merkezinde ayaktan 31 koltuk kapasiteli kemoterapi salonunun yanı sıra medikal onkoloji tedavi merkezi robotik ilaç hazırlama ünitesi bulunacak.
Onkoloji merkezinde tedavi sonrası takip ve rehabilitasyon hizmetlerinin dünya standartlarının üstüne çıkarılması hedefleniyor.
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