İzmir’den Diyarbakır’a ameliyat olmaya geldi

Doğuştan kelebek hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Berat Duman, yemek borusunda oluşan yarılmalar nedeni ile İzmir’den Diyarbakır’a gelerek ameliyat oldu. Küçük Berat, tedavisinin ardından ailesi ile birlikte memleketine geri döndü.

Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolysis bullosa hastalığıyla 3 yıl önce dünyaya gelen Berat Duman’ın, vücudunda oluşan yaralara ek yemek borusunda yırtılmalar yaşandı. Ailesi bir süre tedavi için hastane ararken, sosyal medya üzerinden Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine rastladı. Burada dernek başkanı Şenay Çalışır’ın yönlendirmesi ile Diyarbakır’a gelen aile, Dicle Üniversitesi çocuk cerrahisinde bıçak altına yattı. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Duman ve ailesi taburcu edilmelerinin ardından memleketlerine geri döndü.

Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, sadece Diyarbakır’daki değil Türkiye’deki tüm kelebek çocuklarına ulaşmak istediklerini söyledi. Çalışır, “Berat’ın ailesi bize ulaştı. Sorunu dinledik ve kendilerini Diyarbakır’a davet ettik. Dicle Üniversitesinde gerçekleştirilen operasyonun ardından Berat sağlığına kavuştu, aile de gönül rahatlığıyla İzmir’e geri döndü. Elimiz ulaştıkça tüm evlatlarımıza yardım etmeye devam edeceğiz” dedi.