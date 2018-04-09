İzmir’e yeni cerrahi tıp merkezi

15 yataklı Özel İzmir Avrupa Cerrahi Tıp Merkezi, İzmir’in Karabağlar ilçesinde törenle hizmete girdi.

3 yıl önce İzmir’in Karabağlar ilçesinde tıp merkezini hizmete sokan Dr. Kamuran-Aslı Zengin çifti, aynı ilçede bölge halkından gelen talep üzerine 15 yataklı bir cerrahi tıp merkezini hizmete açtı. Açılış törenine Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’nin yanı sıra İzmir iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe halkı katıldı.

Kaliteli sağlık hizmetini Karabağlar’a getirdiklerini belirten Özel İzmir Avrupa Cerrahi Tıp Merkezi Genel Müdürü Aslı Zengin, “Tıp merkezimiz ile başlayan süreç bizi büyümeye götürdü. 2 bin metrekarelik alana sahip, 5 katlı merkezimizde 2 ameliyat salonu, doğumhane ve fizik tedavi birimleri bulunuyor. Merkezimizde 15 branşta hizmet veriyoruz. Açılışımızın üzerinden 20 gün geçmesine rağmen, hastalarımızdan ve bölge halkından çok güzel geri bildirimler aldık. İleride inşallah bir hastane projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kamuran Zengin ise 3 yıl önce aynı ilçede tıp merkezi açtıklarını hatırlatarak, “İhtiyaçlar doğrultusunda büyümeye karar verdik” diye konuştu.

“Karabağlar’a sağlık getirmesini diliyorum”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de “Merkezin Karabağlar bölgesine sağlık getirmesini diliyorum. Başarılarından dolayı Kamuran Beyi ve eşi Aslı Hanımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.