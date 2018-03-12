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İzmit’te pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 12:44 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel bisiklet turunda bu hafta pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi.İzmit Belediyesi, toplumsal konuşlarda farkındalık oluşturmak için bisiklet turları düzenliyor.

İzmit’te pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

İzmit Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel bisiklet turunda bu hafta pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi.
İzmit Belediyesi, toplumsal konuşlarda farkındalık oluşturmak için bisiklet turları düzenliyor. Her hafta farklı etkinlik için pedal çeviren bisiklet tutkunları, bu hafta Sağlıklı Yaşam Haftası için bir araya geldiler. Yahya Kaptan’daki Hanımeli Kültür Merkezinde buluşan yaklaşık 100 bisiklet tutkunu, Türkiye Acil Tıp Kocaeli doktorlarından bir grup ile birlikte Gölkay’a doğru pedal çevirdiler.

İzmit’te pedallar sağlıklı yaşam için çevrildi

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