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Jandarma, kanseri yenen çocukları ağırladı

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 17:15 | Son Güncelleme

BURSA’da, tedaviyle kanseri yenerek sağlıklarına kavuşan bir grup çocuk, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'na misafir oldu.

Jandarma, kanseri yenen çocukları ağırladı

BURSA, (DHA)- BURSA’da, tedaviyle kanseri yenerek sağlıklarına kavuşan bir grup çocuk, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı'na misafir oldu.
4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle LÖSEV Bursa Şubesi’nce düzenlenen etkinlik çerçevesinde, kanseri yenen bir grup çocuk, İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu tarafından karşılanan çocuklar, şeref salonunda ağırlandı.
Öğle yemeğini askerlerle birlikte yiyen çocuklara daha sonra Özel Harekat timlerinin kullandıkları malzemeler tanıtıldı. Uyuşturucu madde arama, yangın tespit ve arama kurtarma köpeklerinin yaptıkları gösterileri izleyip jandarma helikopterini inceleyen çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

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Jandarma, kanseri yenen çocukları ağırladıJandarma, kanseri yenen çocukları ağırladıJandarma, kanseri yenen çocukları ağırladıJandarma, kanseri yenen çocukları ağırladı

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