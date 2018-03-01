Jöle saç dökmüyor! Yumurta saç dökülmesini önlüyor!

Saç dökülmesi çok sık karşılaştığımız bir problem. Bunun için mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Çünkü saç dökülmelerinin farklı sebepleri vardır. Hastaların mutlaka tetkik edilmeleri gerekir. ‘Benim saç dökülmem var krem süreyim, sarımsak süreyim…’ demekle olmaz. Mutlaka doktor tarafından saç dökülmesinin tipi belirlenmelidir ve çıkacak sonuca göre tedavi planı hazırlanmalıdır. Uzmanlar günde yüz tel saç dökülmesini normal olarak kabul ediyor ancak; yüz telden fazla dökülen, kıyafetlerimizden veya yatağımızdan sürekli toplamak zorunda kaldığımız saçlar konusunda uyarıyor.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, “Saçın günde yüz tele kadar dökülmesi normal olarak kabul edilir. Kişi sabah yataktan kalktığında yastığında dökülmüş saçlar görüyorsa, üzerindeki kıyafetten sürekli saç toplamak zorunda kalıyorsa, saçlarında incelme ve/veya seyrelme varsa mutlaka bir uzmana başvurmalıdır” dedi.

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“Tiroit hastalığı da saç dökülmesi yapabiliyor” diyen Yrd. Doç. Dr. Cesur şöyle konuştu: Bazen saç dökülmesi şikâyetiyle gelen hastanın tiroit problemi olduğunu buluyoruz. Lupus dediğimiz bazı bağ dokusu hastalıkları var. Bunlarda da hasta bize saç dökülmesi diye gelir. Yaptığımız bazı tetkikler sonucunda hastada lupus hastalığı olduğunu görürüz ve hastayı o ilgili doktora yönlendiririz. Yani saç dökülmesi deyip geçmemek, mutlaka hekime başvurup, dökülmenin sebebini araştırmak gerekiyor.