Kabızlık deyip geçmeyin

Diyetisyen Aysun İpek, her 3 kişiden birinin kabızlık problemi yaşadığını söyledi.

Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisyen Aysun İpek “kabızlık” hakkında açıklamalarda bulundu. İpek, “Bağırsak faaliyetlerimiz açlık, düzensiz ve yetersiz beslenme, hareketsizlik, seyahat gibi durumlarda değişir ve hem fizyolojik hem psikolojik etkileriyle günlük hayatınızı sıkıntıya sokabilir. Bugün her 3 kişiden biri bu sebeplere bağlı olarak kabızlık problemi yaşamaktadır. Kabızlık bir hastalık olarak nitelendirilmeyip belirti olarak değerlendirilerek zaman zaman göz ardı edilebilir. Unutulmamalıdır ki uzun dönem kabızlık problemi ortaya çıkabilecek hemoroit, barsak kanseri, barsak tümörleri vb olası hastalıkların ilk belirtisi olabilir. Önceden müdahale edildiğinde hastalığı henüz oluşmadan önlemiş olmak mümkün olabilmektedir” dedi. Günde kaç defa tuvalete gidilmeli?

İpek sözlerine şöyle devam etti: “Günde 1 kez tuvalete gitme, 2 veya 3 kez tuvalete gitme kadar normal olarak kabul edilir. Eğer 3 kereden fazla tuvalete gidiyorsanız ya da haftada 2 den az tuvalete gidiyorsanız bunun bir soruna işaret edebileceğini bilmeniz gerekir. Bunun da ciddi bir sorun olması için en az 3 aylık zaman zarfında haftada 3 ün altına düşen tuvalet rutini gerekir. Uzun dönem kabızlık hemoroit problemi olarak karşımıza çıkabilir ve bilindiği üzere bu durum bağırsak kanserine de zemin hazırlamaktadır.”

“Alaturka tuvaletlerde bağırsak tembelliği daha az yaşanır”

“Alaturka tuvaletlerde fazla zaman geçirememeye bağlı olarak bağırsak tembelliği daha az yaşanır” diyen Diyetisyen Aysun İpek şunları söyledi: “Modern tuvaletlerde kitap okuma, tuvalette uzun süre kalma imkânı ıkınma süresini ve de zaman içinde dolaşım sistemini tembelleştirir. Modern tuvaletleri kullanım yöntemi oldukça önemli. Alaturka tuvaletlerde dizin karın bölgesine basınç yapması ile bağırsaklarınız daha rahat boşalır. Aynı pozisyonu modern tuvaletlerde yakalamak adına ayağınızın altına yükseklik koymanız veya alaturka tuvaletlerdeki pozisyonu yakalayacak şekilde öne doğru eğilmeniz dışkılamayı kolaylaştıracaktır.” Bağırsak eğitimi

Bağırsak eğitimi hakkında bilgi veren İpek, “Bedeniniz kendini birçok duruma adapte etmeye çalışır. Bağırsaklarınız da böyle. Özellikle seyahat halinde imkânlarınızın yetersizliği ile tuvalet ihtiyacını karşılayamamanız bu duruma adaptasyon sağlayan bağırsaklarınızda bir süre düzensizliğe neden olabilir. Bu nedenle bağırsaklarınızı eğitin. Aynı saatlerde beslenmeye, aynı miktarda su tüketmeye, aynı saatlerde tuvalete gitmeye çalışın” diye konuştu.