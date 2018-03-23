HABER

'Kabızlık oturarak çalışan kişilerde yaygın'

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

ADANA'da, diyetisyen Aylin İlküplü, kabızlığın sürekli oturarak, çalışan kişilerde yaygın olduğunu belirtirken, "Beslenme düzeni ve fiziksel aktivitelerle kabızlık düzeltilebilir" dedi.

'Kabızlık oturarak çalışan kişilerde yaygın'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da, diyetisyen Aylin İlküplü, kabızlığın sürekli oturarak, çalışan kişilerde yaygın olduğunu belirtirken, "Beslenme düzeni ve fiziksel aktivitelerle kabızlık düzeltilebilir" dedi.
Seyhan Tıp Merkezi'nde görevli diyetisyen Aylin İlküplü, çiğnemeden yutkunma ile düzensiz beslenmenin, kabızlığın en büyük nedenlerinden olduğunu söyledi. İlküplü, "Bağırsaklar düzenli çalışmadığı zaman buna bağlı olarak kabızlık görülmektedir. Bir sağlıksızlık belirtisi olan kabızlık, beslenme düzeldiği ve fiziksel aktivite artırıldığı zaman düzelmektedir. Lif içermeyen besinleri tüketmek, yemekleri çiğnemeden hızlı yutmak ve sürekli olarak beslenme düzeninde değişiklikler yaşanması kabızlığın en büyük sebeplerindendir. Bağırsaklarımızın iyi çalışabilmesi için her şeyden önce her gün belli saatlerde yemek tüketmek, bu düzeni değiştirmemek gerekmektedir. Tüketilen yiyeceklerin iyice çiğnenmesinin bağırsakların çalışmasındaki katkısı büyük olmakta birlikte kabızlığa karşı kepekli ürünler çok yararlı olmaktadır. Günde 1,5- 2 litre su tüketimi de sindirimde olumlu etkiler göstermektedir" diye konuştu.
Kabızlığın sürekli oturarak çalışmak zorunda olan kişilerde yaygın olarak görüldüğünü kaydeden diyetisyen Aylin İlküplü, şunları söyledi:
"Stres durumu, kullanılan bazı ilaçların da bu durumu tetiklediği bilinmektedir. Bunların sonucunda ortaya çıkan kabızlık, gün içinde yaşattığı şişkinlik hissiyle kişileri rahatsız etmektedir. Sindirim sistemi bozukluklarını önlemek için sebze- meyve tüketimine günlük beslenmede sıkça yer verilmelidir. Meyvenin tüketimi suyu sıkılarak, değil; meyvenin posasını kaybetmeyecek şekilde tüm olarak yapılmalıdır. Kabızlığın geçmesi için uygulanan bol posalı diyet tedavisinde muz, şeftali, patates, havuç, pirinç, makarna gibi bazı besin türlerinin çok sık tüketilmemesi, ‘fast food alışkanlığı’ndan vazgeçilerek, zeytinyağlı, bol posalı ve sulu tencere yemeğinin tercih edilmesi gerekmektedir. Kabızlığın tedavisinde de görüldüğü gibi düzenli, yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığı ile fiziksel aktivitenin birçok hastalığın önüne geçebilmekte önemli olduğunu unutmamalıyız."

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yatak odasını karanlık tutun!

Yatak odasını karanlık tutun!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.