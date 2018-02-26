Kabızlık sorunu olanlar dikkat

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Yolcu, posasız beslenme, yetersiz su tüketimi, yanlış öğrenilmiş bağırsak alışkanlıkları, hareketsizlik gibi nedenlerle bağırsakların yeterince çalışmamasının kabızlığa yol açabildiğini söyledi.
Kabızlık sorunu hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, “Parkinson hastalığı, multiple skleroz, alzheimer hastalığı gibi nörolojik hastalıklarda omuriliği zedeleyen hastalıklarda da kabızlık gelişebilir. Kalsiyum fazlalığı ve gebelik gibi durumların yanı sıra bazı ilaçlar da bunlar arasında, spazm çözücüler, depresyon ilaçları, parkinson ilaçları, demir ilaçları, kalsiyum ilaçları, morfin türevleri ve bazı tansiyon ilaçları sayılabilir” dedi.
Dr. Ömer Faruk Yolcu şöyle devam etti: “Çocuklarda kronik kabızlık, bağırsağın sinirlerini tutan rahatsızlıklarda görülebilir. Yaşlı hastalarda ise bağırsak düğümlenmesi ve tümörler söz konusu olabilir. Bu nedenle konu ile ilgili bir hekime muayene olmakta yarar vardır. Bu alanda yapılabilecek kolonoskopi (kalın bağırsağın makattan endoskop adı verilen ışıklı hortum şeklinde bir aletle incelenmesi), ilaçlı kalın barsak röntgeni vb. değişik araştırma yöntemleri vardır. Rutin sağlık kontrolü tetkikleri arasında yer alan kolonoskopi, 40 yaş üzerindeki sağlıklı kişilere önerilmekte ve normal sonuç elde edilmesi durumunda her 10 yılda bir tekrarlanması salık verilmektedir.”
“Kabızlığa yakalanmamak için günde 3-4 litre sıvı tüketilmeli”
Kabızlığa yakalanmamak için günde 3-4 litre sıvı tüketilmesi gerektiğini belirten Yılcu, “Sabah aç karnına 2 su bardağı ılık su ya da ballı ılık su içilebilir. Öncelikle beslenme tarzınızı bol lifli ve posa bırakan gıdalardan seçmelisiniz. Bu nedenle lif oranı yüksek olan gıdalar sizin için en avantajlı olanlardır. Lifli gıdalar dışkının yakıtı gibi kabul edilmelidir. Nasıl ki bir araç yakıt olmadan hareket edemezse, bağırsaklarda aynı şekilde hareket edemez ve kabızlık ile yanıt verirler. Bağırsakların bu itici gücü: Suda eriyen besinler, suda erimeyen besinler ve su alımı ile sağlanabilir. Suda erimeyen gıdalar ise baklagiller suda erimezler ve lif oranları yüksektir, yani posa bırakırlar. Bunlar arasında bakla, nohut, mercimek, kuru fasulye ve bezelye sayılabilir. Suda eriyen gıdalara yeşil sebzeler güzel bir örnektir. Bu tür besinlerin her ne kadar kabızlık için yararlı olduğu inanışı söz konusu ise de aslında suda erimeyen, yani posa bırakan gıdalar daha yararlıdır. Ancak, bunların dengeli bir şekilde yeşil sebzeler ile birlikte tüketilmesi en ideal sonucu verir. Ülkemizde gerek baklagiller ve gerekse de yeşil sebzelere en kaliteli koşullarda her an ulaşmak mümkündür” diye konuştu.
“Kabızlıktan kurtulmak için bol zeytinyağı”
Kabızlıktan kurtulmak için bol zeytinyağı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Ömer Faruk Yolcu,
“Günlük yaşantınızda mümkün olduğunca hareketli olmanızda yarar vardır. Bu açıdan düzenli yapılan spor ve yürüyüşlerin yararı çoktur. Dışkının çömelerek yapılması daha sağlıklıdır. Kabızlık ilaçları uygunsuz kullanılırsa zarar verebilir. Bazı kişilerin kabızlık ilaçlarını giderek artan dozda kullanır ve bağırsakları bu ilaçlara yanıt vermez hale gelirler. Kabızlık yeni başlamışsa, karın ağrısı ile birlikteyse, barsak kanaması varsa, bulantı kusma, iştahsızlık kilo kaybı varsa, kansızlıkla birlikteyse doğal çözümlerle oyalanmamalı vakit geçirmeden bir gastroenteroloji uzmanına başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.
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