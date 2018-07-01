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Kabızlık ve hazımsızlığa 'kefir' önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.07.2018 10:41 | Son Güncelleme

ADANA'da özel bir tıp merkezinde görevli diyetisyen Aylin İlküplü, kefirin sindirim sistemi, kabızlık ve hazımsızlık için son derece önemli bir içecek olduğunu belirtip, bu tür sağlık sorunları olan hastalara önerdi.

Kabızlık ve hazımsızlığa 'kefir' önerisi

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da özel bir tıp merkezinde görevli diyetisyen Aylin İlküplü, kefirin sindirim sistemi, kabızlık ve hazımsızlık için son derece önemli bir içecek olduğunu belirtip, bu tür sağlık sorunları olan hastalara önerdi.
Diyetisyen Aylin İlküplü, kefirin çok önemli bir probiyotik kaynağı olduğunu ve ekşimsi tadıyla çoğu kişinin severek tükettiğini belirtti. Kefirin sindirime yardımcı olan bakteriler bakımından zengin olduğunu anlatan İlküplü, "Kefir sindirim sorunu bulunanlar, kabızlık ve hazımsızlık çekenler için harika bir içecek. Sütten farkı, hem daha çok probiyotik içermesi hem de laktoz intoleransı bulunanlar tarafından da tüketilebilmesidir. Kefir bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sisteminde mevcut bakteri ve mikropların temizlenmesine yardımcı olur, mide ülserine neden olan bakteriyi öldürür ve antibiyotik özelliği vardır. Kefirde bulunan B12, B1, biotin ve K vitaminleri genel sağlığa katkıda bulunur. Yüksek kalsiyum ve magnezyum içeriği ile kemik sağlığını korur ve kemik kaybını önlemeye yardımcıdır. İçerdiği yüksek kalori nedeniyle fazla tüketimi kilo almanıza neden olabilir" dedi.
KEFİRİNİZİ EVDE YAPIN
1 bardak kefirin 150 kalori ve 8 gram yağ içerdiğini belirten İlküplü şunları söyledi:
"Yağ oranının az olması için kefir satın alırken az yağlı olmasına, şeker içeriğinin daha az olması için de sadesini almaya dikkat edin. Hatta mümkünse kefirinizi evde kendiniz yapın. Vitamin ve mineral bakımından çok zengin olan kefir sağlıklı bir diyet için çok önemlidir. Dozu aşılmadığı sürece tüketilecek kefir kilo almayı önler. Yetişkin bireyler için günde en fazla 2 bardak içilmesi uygun görülüyor."

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