Kaçak muayenehanede Suriyeli doktorun iğnesiyle öldüğü iddiası

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de çocuklarını tedavi için götürdükleri kaçak muayenehanede Suriyeli doktorun yaptığı iğne sonucu öldüğünü ileri süren Suriyeli Abed ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelen 4 çocuklu Abed ailesi, Bornova'nın Doğanlar Mahallesi'ne yerleşti. İddiaya göre, ailenin küçük oğlu 14 yaşındaki Ahmed El Abed, 6 Nisan günü grip ve öksürük şikayetiyle annesi Freyal El Hasan'la mahallelerinde bulunan Suriyeli Doktor A.N'nin çalıştığı kaçak muayenehaneye gitti. Anne, oğlunun iğneye karşı alerji olduğunu söylemesine rağmen Suriyeli doktor iğne yaptı ve daha sonra Ahmed El Abed'in durumunu kötüleşti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesine kaldırılan Abed, 15 Nisan'da hayatını kaybetti. Aile, Suriyeli doktorun yaptığı iğne nedeniyle çocuklarının hayatını kaybettiğini öne sürerek savcılığa şikayette bulundu. - "Hastanede benim iğne yaptığımı söyleme" Kardeşinin ölümüyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan 18 yaşındaki ağabey Ali El Abed, annesinin rahatsızlanan kardeşini evlerine yakın olduğu ve Türkçe bilmediği için götürdüğünü, annesinin uyarısına rağmen doktorun iğne yaptığını ve kısa süre içerisinde kardeşinin kalbinin durduğunu öne sürdü.

Kardeşinin kalbinin götürüldüğü hastanede çalıştırıldığını ancak 10 gün sonra yaşam savaşını kaybettiğini ifade eden Abed, şöyle konuştu: "Normal bir odayı perdeyle ayırmışlar hem eczacı hem de doktor var. Ruhsatsız ve kaçak. 14 yaşında çocuğu öldürdüler. Yolda giderken doktor anneme 'hastanede benim iğne yaptığımı söyleme' demiş. Yani kendisini kurtarmaya çalışmış. Babam hastaneye gidince Suriyeli doktoru görünce bağırmış, ''oğluma iğne yapan bu doktor' diyence polisler onu almış götürmüş. Canımız yandı, başkalarının canı yanmasın. Kimse kaçak olarak çalışan Suriyeli doktorlara gitmesin. Hastaneler var, göçmen sağlığı merkezlerine gitsinler." Anne Freyal El Hasan ise oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Suriyeli doktordan şikayetçi oldu. Abed yoğun bakımda tedavi görürken "taksirle yaralama" suçundan gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkan N.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.A, buradaki ifadesinde 2003-2012 arasında Suriye'deki hastanelerde doktorluk yaptığını, bir hafta önce Gaziantep'ten İzmir'e ablasını ziyaret için geldiğini, kendisini Suriye'den tanıyan bir hastanın aileyi ve hasta çocuğu kendilerine getirdiğini, Abed'in alerjisinin olup olmadığını sorduğunu, alerji olmadığının söylenmesi üzerine iğne yaptığını öne sürdü.