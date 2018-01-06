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Kadavra üzerinde sinüzit ameliyatı eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ | 06.01.2018 14:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı tarafından düzenlenen toplantıda, Hacattepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Metin Önerci, kadavra üzerinde sinüzit ameliyatı eğitimi verdi.

CÜ Tıp Fakültesi KBB ana bilim dalı, 2018 yılının açılış toplantısını gerçekleştirildi. Tıp Fakültesi ek binasında düzenlenen toplantıda Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Metin Önerci tarafından kadavra üzerinde sinüzit ameliyatı eğitimi verildi. 'Taze Donmuş Kadavrada Endoskopik Sinüs Cerrahisi Diseksiyonu' operasyonunu Sivas ve çevre illerden çok sayıda KBB uzmanı izledi.

Toplantı öncesi açıklama yapan CÜ Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Emine Elif Altuntaş, bölgede ilk kez böyle bir kurs verildiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Cerrahi branşlar için çok önemli kadavra diseksiyonu yapılıyor. Canlı, taze kadavrada sinüslere yönelik bir ameliyatın eğitimi yapıyor. Gelen hocamız dünya çapında duayen bir hoca. Hacettepe'nin öğretim üyesi. Çevre illerden de öğretim üyeleri geldi ve uzman hekim arkadaşlarımız. Kadavra diseksiyonu eğitimleri cerrahi branşlar için de son derece önemlidir. Bölgede ilk kez yapılması ve üniversitemizde de ilk kez böyle bir diseksiyon kursunun yapılmasının haklı gururunu yaşıyoruz."

Bölüm öğretim üyelerinden Yrd.Doç. Dr. Kasım Durmuş ise, sünizit ameliyatının günlük rutin olarak yaptıkları cerrahi mühadale olduğunu anlatırken, "Ehil ellerde yapıldığı zaman bu ameliyatın komplikasyon riski minimuma iniyor. Halk arasında sinüzit ameliyatı olarak bilinmekte burada yapılan. Taze donmuş kadavra üzerinde yapılan bir ameliyat. Çevre illerden KBB doktorları da geldi. Bu hem bizim için hem de Sivas'ı tanıtmak için iyi bir aşama oldu. Amacımız KBB doktorlarına bundan sonraki süreçte katkı sağlamak" diye konuştu.

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