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Kadavradan alınan kemikle Türkiye'de sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Romanya’da dört kez ameliyat edilen ve doktorlar tarafından bacağını kaybedeceği söylenen Camela Angelia Dambean, Türkiye’de kadavradan alınan kemikten yapılan protez sonucu bacağını kaybetmekten kurtuldu.

Kadavradan alınan kemikle Türkiye'de sağlığına kavuştu

İSTANBUL, (DHA)- Romanya’da dört kez ameliyat edilen ve doktorlar tarafından bacağını kaybedeceği söylenen Camela Angelia Dambean, Türkiye’de kadavradan alınan kemikten yapılan protez sonucu bacağını kaybetmekten kurtuldu.

Doğuştan kalça çıkığına bağlı olarak sağ kalçasında erken yaşta kireçlenme görülen Camela Angelia Dambean, yaklaşık 18 yıl önce ilk kalça protezi ameliyatını oldu. 2016 yılında bir trafik kazası geçirdi ve son iki yılda Romanya’da dört başarısız ameliyat geçirdi. Son bir yıldır oturduğu yerden yalnız başına kalkamayan ve destekle bile zor yürüyebilen Dambean’a doktorlar, Romanya’da kalırsa bacağını kaybedeceğini söyledi. Medicana Çamlıca Hastanesi’ne başvuran iki çocuk annesi 44 yaşındaki Camela Angelica, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Tavukçuoğlu’nun gerçekleştirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

HARAB OLAN KEMİĞİ, KADAVRADAN ALINAN KEMİKLE TAMAMLANDI

Medicana Çamlıca Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Tavukçuoğlu, hastanın durumu ve operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

“Hastanın ameliyatlı bacağı diğerine göre 4-5 cm kısaydı. Röntgen filminde protezin alt kısmının ve vidanın kırıldığı saptandı. Protezin ucunda uyluk kemiğinin dış kısmını delerek harap ettiği görüldü. Operasyonda, gevşemiş ve kırılmış olan protez çıkarıldı. Kemiğin içi temizlendi. Önce uzun bir protez kondu. Daha sonra kemiğin eksik olan dış kısmı allograft (kadavradan alınıp hazırlanan kemik) ile kapatıldı. Kaynama olabilmesi için ayrıca spongios kemik ile boşluklar dolduruldu. Kablo ile kemikler stabil hale getirildi. Daha sonra kalça iç yandan önceki ameliyatlarından kalma kemik çimentoları temizlendi.

Ameliyatın ertesi günü hastanın yatağında oturtulduğunu söyleyen Op. Dr. İbrahim Tavukçuoğlu, "İkinci gün destek ile yürütülen hastaya 15 günlük fizik tedavi uygulandı ve tek başına yataktan kalkıp ağrısız olarak, destekle yürüyebilir hale geldi” dedi.

"DOKTORLARIMA VE TÜRKİYE’YE MİNNETTARIM"

Camela Angelica, tedavi süreci ve başarıyla sonuçlanan ameliyatı ile ilgili, “Daha önce kendi ülkemde Romanya’da trafik kazası sonucunda kalçamı kırdım. Bunun üzerine ameliyat oldum ve dört ameliyatımda başarısız oldu. En son ameliyatımdan 2-3 yıl sonra kalçamdaki protez koptu ve kemiğimi yırtarak yerinden kaydı. Romanya’da tedavimin mümkün olmadığını ve ülkemde kalırsam bacağımı kaybedeceğimi söylemişlerdi. 2 çocuğum olduğu için bir anne olarak ilk önce onları düşündüm ve Türkiye’de ameliyat olma kararını alarak Medicana Çamlıca Hastanesi’ne geldim. Beni sağlığıma kavuşturan doktorlarıma ve Türkiye’ye minnettarım” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Kadavradan alınan kemikle Türkiye'de sağlığına kavuştuKadavradan alınan kemikle Türkiye'de sağlığına kavuştu

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