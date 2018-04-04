Kader yürüme hayaline kavuştu

İZMİR (AA) - İzmir'de hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 13 yaşındaki Kader Lenk'in yürüme hayali, yeni orteziyle gerçekleşti.

Bornova ilçesinde yaşayan Lenk ailesinin tek çocuğu olan Kader Lenk 2005 yılında, kaval kemiği eksikliği ile dünyaya geldi. Hareket edebilmek için orteze ihtiyaç duyan Lenk için gelişimine göre birçok defa ortez alındı.

Bugüne kadar SGK tarafından ücreti karşılanan ortezleri kullanan Lenk'in ailesi, bir süredir medikal firmasının yanlış yönlendirmesi nedeniyle yeni ortez alamadı. Durumu öğrenen SGK, aileye ulaştı. SGK İl Müdürü Ekrem Gülcemal, Kader Lenk'i evinde ziyaret ederek yeni ortezi ulaştırdı.

-"SGK bin lirasını karşılar dediler"

Anne Hafize Lenk, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuştan hasta olan kızının bugüne kadar dizine taktığı ortezlerle hareket ettiğini anlattı. Gelişim çağında olduğu için boyunun uzadığını, bu nedenle 3-6 ayda bir yeni orteze ihtiyaç duyulduğunu aktaran Lenk, "Son görüştüğümüz firma bize ortezin 10 bin lira olduğunu, SGK'nın sadece bin lirasını karşılayacağını söyledi. Maddi gücümüz olmadığı için alamadık. Bu nedenle yardım talep etmiştik. Televizyonda yayınlanan bu talebimizi gören SGK bize ulaştı. Daha önce olduğu gibi yeni ortezin de SGK tarafından karşılanacağını iletti. Kızım bugün yeni ortezine kavuştu. Çok mutluyum." diye konuştu.