Son zamanlarda sezaryen doğumda her ne kadar artış yaşansa da normal doğumun bebek açısından daha faydalı olduğunu bildiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fırat Mutlu, normal doğum sırasında bebeğin doğum kanalından geçerken maruz kaldığı basınçtan dolayı akciğerlerdeki amniyon sıvısının atılmasının ve doğum sırasında ortaya çıkan hormonal değişikliklerin bebeğin akciğerine olan etkilerinin, yenidoğan bebeklerde solunum sıkıntısı gelişme riskini azalttığını söyledi.

Özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda bebeğin normal doğum sırasında doğum kanalından geçerken ağzı ile temasta olduğu bakterilerin bağışıklık sistemini güçlendirerek hayatın ileri dönemlerinde karşılaşılabilecek birçok sağlık problemlerini riskini azalttığının da gözlendiğini belirten Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fırat Mutlu, "Vajinal doğum sırasında, annenin vajinal ve bağırsak florası ile temas bebeğin kolonizasyonunun başlaması için önemli bir kaynaktır. Sezeryan sırasında, bu doğrudan temas yoktur. Yapılan bilimsel çalışmalar bağışıklık sistemi ile ilişkisi olan özellikle astım ve alerjik rinit gibi hastalıkların daha az rastlandığını göstermektedir" dedi.

Yaşamın ilk günlerindeki bağırsak florasının içeriğinin sağlıklı bir yaşam sürdürmek için en önemli faktörlerden biri olduğuna vurgu yapan Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fırat Mutlu, "Bağırsakta bulunan bakterilerin bağışıklık sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynadığına dair kanıtlar giderek artmasına rağmen mekanizmalar yeterince anlaşılamamıştır. Sezeryan sonucu anne sütüyle emzirmenin gecikmesi daha sonrasında sezaryenle doğan bebeklerin fizyolojik bağırsak florası için uyarıcı ve besleyici bir prebiyotik olan anne sütünün erken desteğinden de yoksun olma riskini artırmaktadır. Hem bağırsak kolonizasyonu için fizyolojik olmayan bir başlangıç ve anne sütüyle emzirmenin gecikmiş başlangıcı uzun süreli etkilere neden olabilir" diye konuştu.

Doğum eylemi sırasında gerek annede gerekse bebekte ortaya çıkan hormonal değişikliklerin anne ile bebek arasındaki sevgi bağlanmasını güçlendirdiğini ifade eden Dr. Mutlu, "Annenin doğum sonrasında daha hızlı toparlanması bebeği ile daha sağlıklı bir şekilde ilgilenmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda normal doğum sırasında meydana gelen değişiklerin annenin süt salınımı arttırarak bebeğin emme kapasitesini arttırdığı gösterilmiştir. Doğumun bebek açısından diğer bir avantajı da bebek ile annenin direk temasının daha hızlı gerçekleşmesi ve bebek için kritik öneme sahip anne-bebek bağlanmasının daha etkin olmasıdır. Yine bilimsel çalışmalarda normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerin sezaryen doğum ile dünyaya gelenlere göre daha az yoğun bakım ihtiyacı olduğu gösterilmiştir" diyerek sözlerine son verdi.