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Kadın hastalıklarında kapalı cerrahi yaygınlaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.

Kadın hastalıklarında kapalı cerrahi yaygınlaşıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, karın üzerinde az sayıda delik açılarak büyük kesi olmadan ve kameralar yardımıyla yapılan laparoskopik cerrahinin artık yaygın olarak yumurtalık ve rahim ameliyatlarında kullanıldığını kaydetti. Cerrahide deneyimin önemini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, doku ve organlara çok daha az zarar veren bu yöntemin uzman hekim açısından da konforuna ve başarı oranına işaret etti.
Medicana International Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Kılıç, eskiden tanısal bir yöntem iken artık son derece yaygınlaşan ve pek çok avantajı barındıran laparoskopik yani kapalı cerrahi işlemlerin kadın hastalıklarında kullanımına ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Kılıç, şunları kaydetti:
"Karın boşluğu içerisine bir iğne yardımı ile gaz verilerek bölge şişirilir. Göbek deliği hizasından karın içerisine girilerek bir kamera yerleştirilir. Karın duvarında 2-3 adet 5-10 mm genişliğinde delikler açılarak, karın boşluğuna işlem için kullanılan aletler yerleştirilir ve gerekli olan cerrahi müdahale bu aletler yardımı ile yapılır. Genel durumu operasyona elverişli olan herkeste laparoskopi yapılabilir. İşleme engel solunum veya kalp problemleri olanlarda işlem sırasında baş aşağı pozisyon kullanıldığından tercih edilmeyebilir."

"Pek çok ameliyatta kullanılması mümkün"
Kadınlarda laparoskopik cerrahi yöntemi en yaygın olarak yumurtalık ve rahim ameliyatlarında kullandığını bildiren Prof. Dr. Kılıç, "Myom ameliyatlarında myomun yerleşimine göre tercih edilebilir. Bunların dışında rahim ameliyatları yani histerektomi operasyonlarında da giderek daha sık olarak laparoskopi yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Hastanın karnına kesi yapmadan rahim ve yumurtalıkların çıkartılması bu yolla mümkün olabilmektedir ve bu hastalara daha cazip gelen bir yöntemdir. Rahim iç duvarı endometriyum) kanseri ve erken evre rahim ağzı kanseri tanısı alan hastalarda laparoskopik olarak rahim ve yumurtalıkların çıkartılması ve laparoskopik lenfadenektomi de sık yapılabilir bir cerrahi yöntemdir. Jinekolojik kanser cerrahisinde laparoskopi kullanımı çok özel bir eğitim ve tecrübe gerektiren bir durumdur" ifadelerini kaydetti.

"Operasyon aynı ama küçük kesi avantajı büyük"
Karın açılarak yapılan ameliyatların çoğunun artık laparoskopi ile yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, bunun çok tercih edilen daha az riskli bir yöntem olduğunu belirtti. Kılıç, "Avantajları cilt üzerindeki kesilerin çok daha küçük olmasından kaynaklanır. İçeride yapılan operasyonun boyutu açık cerrahi ile aynıdır. Hasta daha az ağrı hisseder, hastanede daha kısa süre kalır, işine daha erken döner ve estetik görünüm açısından da oldukça avantajlıdır" dedi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, laparoskopinin üstünlüklerini ise şöyle sıraladı:
"Dokulara ve organlara çok daha az zarar verir, iyileşme süreci daha hızlı olur. Yani koruyucu bir cerrahi yöntemidir. Karın açılmadığı için enfeksiyon riski ve ameliyat sonu yapışıklık ihtimali çok daha azdır. Karın içi organları büyütülerek gözlemlendiği için cerrahi hakimiyeti daha iyidir. Karın duvarı kesilmediği için ameliyat sonrası ağrı çok azdır ve daha çabuk günlük yaşama dönülür. Ameliyat sonu hastanede kalış süresi çok kısadır. Hasta aynı gün veya bir gün sonra taburcu olur. Hasta çok kısa sürede normal yaşamına döner. Ortalama işe dönüş 7-15 gündür. Karın duvarı kesilmediği için ameliyat izi kalmaz, karın fıtıkları olmaz ve estetik korunur."

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