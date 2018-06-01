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"Kadın hastaya kadın personel projesi tepki çekti" iddiaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: - "Bakanlığımızın böyle bir projesi bulunmamaktadır. Sayın Müsteşarımızın ifade ettiği yeni bir düzenleme değildir. Hasta hakları kapsamında tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yıllardır uygulanan hekim seçme hakkının kullanılmasıdır"

Sağlık Bakanlığınca, "kadın hastaya kadın personel projesi tepki çekti" iddialarına karşı, bakanlığın böyle bir projesinin bulunmadığı bildirildi.

Bakanlık tarafından, bazı basın yayın organlarında "Bakanlığın 'kadın hastaya kadın personel' projesi tepki çekti" başlığıyla yer alan haber üzerine yazılı açıklama yapıldı.

"Söz konusu haberlerin, Sayın Müsteşarımızın bir gazeteye verdiği beyanatın çarpıtılarak haberleştirilmesi, diğer gazetelerin de bu haberi kaynak alması sonucu ortaya çıkmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Öncelikle Bakanlığımızın böyle bir projesi bulunmamaktadır. Sayın Müsteşarımızın ifade ettiği yeni bir düzenleme değildir. Hasta hakları kapsamında tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yıllardır uygulanan hekim seçme hakkının kullanılmasıdır." değerlendirmesi yer aldı.

Bakanlığın, hekim seçme hakkını yayımladığı Yönerge ile düzenlediği belirtilen açıklamada, bu yönergede, "Hastaların sağlık hizmeti alacağı veya almakta olduğu hekimi serbestçe seçmesine, değiştirmesine, sağlık kurumlarındaki hekimlerin buna uygun poliklinik hizmeti vermesine yönelik tedbirlerin alınmasına ve bu amaçla gerekli hizmet, fizik ve personel alt yapısının oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar"ın yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sayın Müsteşarımız da bu yönerge doğrultusunda, özellikle kadın doğum alanında vatandaşlarımızdan gelen yoğun talebin hekim seçme hakkı çerçevesinde değerlendirildiğini ifade etmişlerdir. Tamamen hastanın tercihiyle gerçekleşen ve yıllardır uygulanan bir düzenlemenin bir takım meslek örgütlerince amacından saptırılarak siyasi malzeme konusu yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca hekimlerin hayatlarını insana hizmet etmeye adadığı, tüm sağlık çalışanlarının din, dil, cinsiyet, mezhep ayrımı gözetmeksizin görevlerini yerine getirecekleri vurgulandı.

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