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Kadın kanserlerinde risk fazla kiloyla da artıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 13:17 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Kadın kanserlerinde risk fazla kiloyla da artıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ahmet Melih Akkuş, bir fabrikanın kadın çalışanlarına verdiği seminerde, fazla kilonun kadın kanserlerinde riski artıran faktörler arasında olduğunu söyledi.
Op. Dr. Ahmet Melih Akkuş, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tesiste çalışan kadınlara yönelik seminer düzenledi. Seminerde Op. Dr. Ahmet Melih Akkuş, çeşitli birimlerde çalışan yaklaşık 50 kadına sinevizyon eşliğinde ‘kadınlarda görülen kanser türleri’ hakkında bilgi verdi. Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev yapan Op. Dr. Akkuş, seminerde ‘kadınlarda görülen kanser türlerinde risk grupları’ konusunu anlatırken fazla kilo ve kontrolsüz hormon kullanımına da değindi.
Op. Dr. Ahmet Melih Akkuş, kadınlarda görülen kanser türleri için bazı gruplarda riskin daha fazla olduğunu söyledi.

Riski azaltmak mümkün
Op. Dr. Akkuş, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin ‘dış genital organ kanserleri’, ‘rahim ağzı (serviks) kanseri, ‘rahim kanseri (endometrium’ ve ‘yumurtalık (over) kanseri’ olduğunu belirtti.
Bu kanser türlerinin, erken teşhis edildiğinde çok yüksek başarı oranıyla tedavi edilebildiğini belirten Op. Dr. Akkuş, kanser riskini azaltmak için yapılması gerekenleri şöyle özetledi:
“Dengeli ve doğru beslenmeliyiz. Düzenli egzersiz yapmalı, ideal kilomuzu korumalıyız. Çocuklarımızı da bu yönde eğitmeliyiz. Tütün ve ürünlerini kullanmamalıyız. Bunların kullanıldığı yerlerde bulunmamalıyız. Gerekmedikçe röntgen çektirmemeliyiz.”

HPV aşısı ne zaman yapılmalı?
Seminerde HPV aşısı hakkında da bilgi veren Akkuş, şunları söyledi:
“Ülkemizde 2 türü bulunan HPV aşıları, 3 doz şeklinde yapıldıktan sonra, elimizdeki bilgilere göre ömür boyu koruyuculuk sağlamaktadır. İdeal yapılma yaşı 9 ile 26 yaş arasıdır. Ancak en ideali hiç cinsel ilişkiye girmemiş kişilere yapılmasıdır. Bu sayede kişinin daha önceden HPV virüsünü almadığından emin olunur. Geç yaşlarda yapılmasının bir sakıncası bulunmamaktadır. Aşılar 40 yaşında dahi yapılabilir.”

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