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Kadına şiddetin engellenmesinde çocuk eğitimi önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2018 10:40 | Son Güncelleme

Ayten Usta Akademi’nin konuğu olan Kadın Doğum Uzmanı Op.

Kadına şiddetin engellenmesinde çocuk eğitimi önemli

Ayten Usta Akademi’nin konuğu olan Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Şenol, kadın sağlığına ilişkin önemli konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulundu.
Ayten Usta Gurme Restaurant’ta düzenlenen konferansa Özel Ümit Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Murat Şenol katıldı. Ayten Usta çalışanlarının yanı sıra kadınların yoğun ilgi gösterdiği konferansta, kadın sağlığı konuşuldu. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde yine kadınların önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şenol, "Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için öncelikle kadına şiddet uygulayabilecek bireylerin yetişmemesi lazım. Bunun için çocukları yetiştiren annelerin çok önemi var. Sonuçta kız ya da erkek olması fark etmiyor. Birbirine sağduyulu yaklaşan bireylerin yetiştirilmesi ileride şiddete meyilli kişilerin engellenmesine neden olur. Annelerin sağlıklı bir şekilde eğitilmesi, bir ülkenin de gelişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

"Toplumun yarısını kadınlar yetiştirir"
Konferans sırasında kadın sağlığı açısından tarama testlerinin önemli olduğunu kaydeden Şenol, "Kadın sağlığı açısından bakıldığında tarama testleri önem arz ediyor. Bu testi sağlıklı bireylere yaparak, hastalığı erken dönemlerde fark etmek gerekiyor. Erken tedavi olduğu takdirde yan etkilerin önüne geçerek, hastalarımızın yaşama süresinin uzatılması sağlanacaktır. Kadın sağlığını tüm sene boyunca geçip, bir güne ya da bir haftaya sığdırmak doğru değil. Basında, yayın organlarında, okullarda yani kısacası halkın iç içe olduğu yerlerde farkındalığı arttırmak gerekiyor. Çünkü hastalarımız tam hasta olmadan doktora gitme taraftarı olmadığı için, tarama testleri aracılığıyla sağlıklı vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunursak, taramalar amacına ulaşabilir. ’Toplumun yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir’, toplum olarak unutmamız gerekir" diye konuştu.
Konferansın sonunda Ayten Usta, Kadın Doğum Uzmanı Murat Şenol’a kadın sağlığı noktasında verdiği bilgilerden ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kadına şiddetin engellenmesinde çocuk eğitimi önemli

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Kadına şiddetin engellenmesinde çocuk eğitimi önemli

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