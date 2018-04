Kadınlar da saç ekimine dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimi operasyonunun sadece erkekler için değil kadınlarda da bazı durumlarda başarıyla uygulanabilmekte olduğunu söyledi.

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Bu nedenle toplumun her kesiminden manken, sunucu, sanatçı meslekleri gereği saç ekim merkezlerini tercih ettiği gibi, ev hanımları da saç ekim merkezlerine gelerek uzmanlardan yardım almaya başladı. Yapısal olarak erkeklerin vücudunda daha fazla miktarda bulunan androjenler, saç dökülmesini hızlandırırlar. Kadınlarda daha fazla miktarda bulunan östrojen ve benzeri hormonlar ise saç dökülmesini azaltıcı etkiye sahiplerdir. Bu sebepten, erkeklerde çok sık karşılaşılan bir problem olan kellik sorunu, kadınlarda nadir görülmekle beraber ortaya çıkmışsa da sıklıkla altta yatan bir hastalığa bağlıdır” dedi.

Erkeklerde sık olarak görülen saç dökülmesinin çoğu kişi tarafından normal karşılanabilse de kadınlardaki saç dökülmesinin ruhsal sonuçlarının daha şiddetli olduğunu ifade eden Sönmez, “Saç dökülmesi sorunu olan bir kadın bütün ilaçları denemiş ve sonuç alamamış ise hala bir şansı daha mevcuttur. İşte bu aşamada saç ekimi operasyonu devreye girmektedir. Portrait of the beautiful woman with long curly hair and flowers. IsolatedDoğruyu söylemek gerekirse erkeklerin saç ekimi operasyonundan daha çok yarar gördüğü açıktır, ancak kadınlar için de başarılı operasyonlar gerçekleştirilebilmektedir” diye konuştu.

Kadınlardaki saç dökülmesinin tipi erkeklerden farklı olduğunu kaydeden Sönmez, “Onlara uygulanan operasyonun şekli de bir miktar farklılık göstermektedir. Bunun yanında kadınların saç ektirme operasyonundan fayda görmesinin önünde birkaç engel vardır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kadınlardaki saç dökülmesinin genellikle altta yatan bir sebebi vardır. Eğer bu sebep ortadan kalkarsa saç dökülmesi genellikle durur ve saçlar yeniden gürleşmeye başlar. Altta yatan bir hastalık nedeniyle dökülmüş saçları tedavi etmek amacıyla yapılan saç ekimi de tatmin edici sonuçlar vermez. Ciddi miktarda saç dökülmesi olan ve diğer metotlardan fayda görmemiş kadınlarda, saç ekimi operasyonu deneyimli ve doğru ellerde eski doğal haline çok yakın sonuçlar vermekte, başarıyla uygulanmaktadır” açıklamalarında bulundu.