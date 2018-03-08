Kadınlar Gününde Böbrek Günü farkındalığı oluşturuldu

Dursunbey Devlet Hastanesinde görevli Uzman Doktor Ali Kırık 8 Mart Dünya Kadınlar günü ile birlikte kutlanan Dünya Böbrek gününde farkındalık amacı ile kadın ve böbrek hastalıklarına yönelik eğitim semineri verdi.

M. Akif Ersoy Kültür merkezinde gerçekleşen seminere çok sayıda vatandaş katıldı. Kadın katılımcıların ilgisinin yoğun olduğu eğitim seminerinde Doktor Ali Kırık böbreklerin vücudun en önemli organlarından birisi olduğuna vurgu yaptı. Böbreklerin en büyük düşmanının tuz olduğunu ifade eden Kırık, tuz kullanımın günlük 4-5 gram olması gerektiğini hatırlattı. Sıvı tüketiminin de böbrek için büyük öneminin olduğunu vurgulayan Kırık, “İnsan yaşlandıkça vücut su kaybetmeye başlar. Aslında bu da yaşlanmanın nedenidir. Ani gelişen vücuttaki su kayıplarında dolaşan kan miktarının yeterli olabilmesi için vücut önce yavaş yavaş sıvı atışına engel olur. Böbreklerden idrar çıkışı durur. İdrar miktarı vücut tansiyonunun düşmesine engel olmak için idrarı tutar ki vücutta kan dolaşabilsin” dedi.

Bir insanın günlük su tüketiminin en fazla 2 litre olduğunu hatırlatan Doktor Ali Kırık, 3 litreden fazla tüketilen suyun da zararlı olacağını hatırlattı. Gereksiz ve fazla ilaç kullanımının da böbrekleri bitirdiğini hatırlatan Kırık, doktor tavsiyesi olmayan hiçbir ilacın kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık bir saat süren eğitim seminerinin ardından Dursunbey Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katılımcılara Kadınlar gününe özel hediyeler verdi.