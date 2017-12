Kadınlar neden korunmasız ilişkiye giriyor?

Farkındalık kampanyaları ise, cinsel alışkanlıklarımız üzerinde çok az etki gösteriyor. Korunmasız seksin olası sonuçlarını bilmemize rağmen, bizim başımıza gelmeyeceğini düşünmeye devam ediyoruz. ‘Geri çekilme nesli’ olabiliriz ama Mansberg bu yöntemin bir doğum kontrol metodu olmadığı konusunda uyarıyor ve“Prezervatif kullanılmadan yapılan her cinsel ilişki sizi CYBH riskiyle karşı karşıya bırakır” diye ekliyor.

Çakırkeyif olmak, partner seçimlerimizi ve prezervatif kullanım kararımızı etkiliyor. Mansberg’e göre ayık olduğunda prezervatifin çok önemli olduğunun ve büyük olasılıkla her gece başka biriyle yatan bu ateşli erkek hakkında hiçbir şey bilmediğinin farkında oluyorsun.

Pelin, ertesi sabahın korkunç olduğunu söylüyor. “Hiç hatırladığım gibi değildi. Onunla bir ilişkim olsun istemiyordum ama benden telefon numaramı bile istemedi, bu da kendimi ucuz hissettirdi. Prezervatif de kullanmamıştık, bu yüzden sonrasında test yaptırmak zorunda kaldım. Eminim o bunu her hafta sonu yapıyordur, o yüzden onun için büyük bir olay değildi. Ve sanırım, onunla yaptığım için benim de bunu her hafta sonu yaptığımı düşündü.”

Tek gecelik ilişkiler yaşamayan kadınlar içinse korunmasız seks, genellikle kötü planlama sonucu meydana geliyor. Halkla ilişkiler sektöründe çalışan 26 yaşındaki Rahşan, yeni bir ilişkiye başladığında her zaman prezervatif kullandığını ama ilişki rayına girdikten sonra arada korunmasız seks yaptığını söylüyor: “Bu, genellikle sevgilimin prezervatifi kalmadığı için oluyor. Bekâr arkadaşlarımın çok azı düzenli olarak prezervatif kullanıyor ve benim sevgilim de prezervatif kullanmaktan pek hoşlanmıyor.”

Utanma ve reddedilmekten korkma, korunmasız seks yapmamızın nedenlerinden bazıları. Ama birlikte çıplak kalmadan önce partnerimizden CYBH testi yaptırmasını istememizde utanılacak bir şey olmamalı. Foley,“Bazı kadınlar partnerinden prezervatif kullanmasını isterse, onu rasgele cinsel ilişkide bulunmakla ya da temiz olmamakla suçluyormuş gibi hissediyor. Ama sağlıklı bir cinsel hayat için daha açıksözlü konuşmalar yapmayı öğrenmeliyiz” diyor. Bu çok doğru.