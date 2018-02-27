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Kadınlara menepoz tüyoları

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 18:41 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Doç.

Kadınlara menepoz tüyoları

Medical Park Gaziantep Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç, kadınların hayatını önemli ölçüde ve yakından etkileyen menepozun doğal süreci hakkında tüyolar verdi.
Doç. Dr. Hatice Ender Soydinç, bir kadın için sadece adetten kesilme değil, aynı zamanda bedensel, sosyal ve psikolojik değişikliklerin de bir arada görüldüğü bir dönem olduğunu belirterek, "Menopoz kadının üreme yeteneğini kaybetmesidir. Ülkemizde 46

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