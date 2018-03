Kadınlara özel 'kendine iyi bak' tüyoları

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Doç. Dr. Başak Baksu ve Dr. Jale Dal Ağca, Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Tütüncü, Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman ve Aile Hekimliği Uzmanı Check up Sorumlusu Dr. Suna Tuzcu’nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşide kadınların en sık karşılaştıkları sağlık sorunları hakkında bilgi verildi.Uzmanlar, kadın sağlığının temelinde, düzenli kontrol, sağlıklı beslenme ve hareketli bir yaşam tarzının bulunduğuna işaret etti.

Ülkemizdeki kadınların bir diğer önemli sorunu olan iyot eksikliği konusunda da bilgi veren Dr. Yasemin Tütüncü, “Her ne kadar iyotlu tuz kullanma yönünde bir politikamız olsa da ne yazık ki tuzu yanlış kullanma nedeniyle iyot etkisini kaybediyor. Bunu önlemek için tuz kesinlikle ışık geçirmeyen ve kuru ortamda saklanmalı ve yemeklerin tuzu da mutlaka piştikten sonra eklenmeli” dedi.

Her 10 kadından 3’ünün sorunu



Kadınları hekime getiren nedenlerin başında adet düzensizliği ve vajinal kanamalar geliyor. Bu durumun altında basit miyomlardan yumurtalık kanseri gibi çok daha ciddi sorunlara kadar birçok neden yatabildiği için mutlaka dikkate almak gerekiyor. Türkiye’de kadınları ilgilendiren bir diğer yaygın sorunun polikistik over sendromunun adeta salgın hastalık gibi ilerlediğini anlatan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca, “Bugün tedavi edilebilir infertilitenin de en önemli nedenini oluşturan bu sorunla karşı karşıya kalan kadınlarda, kaygı ve anksiyetenin de daha fazla olduğu görülüyor. Polikistik over sendromunun üstesinden gelmek için mutlaka kilo vermek ve yaşam tarzını değiştirmek gerekiyor. Özellikli ergenlik dönemine fazla kiloyla giren kız çocuklarda, gelecekte bu ve benzeri birçok sorunu yaşama ihtimalinin arttığı biliniyor. Dolayısıyla bu çocuklarda fazla kilonun önüne geçebilmek için gerekli önlemleri almak önem taşıyor” dedi.