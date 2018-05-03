Kadınlarda astım sıklığı daha yüksek

Portekiz'de yapılan obezite ve astım ilişkisini ortaya koyan bilimsel araştırma hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Özyiğit, "Geçtiğimiz yıl Portekiz'de yapılan diğer bir çok merkezli çalışmada, obezitenin astım sıklığını artırdığı ve obez astımlıların çok daha zor kontrol altına alınabilir olduğu gösterildi." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde çok merkezli bir çalışma yapıldığını anlatan Özyiğit, "Çalışmada, çocukluk çağında başlayan astım hastalarında erkek, erişkin çağda başlayan astım hastalığında ise kadın cinsiyetin ağırlıkta olduğu ortaya konuldu." dedi.

YEŞİM SERT KARAASLAN - Hava yolunun daralmasıyla nefes almayı güçleştiren ve ataklar halinde yaşam boyu süren astımın erişkinler arasında en çok kadınlarda görüldüğü, obezitenin astım görülme sıklığını artırdığı ve petrol türevleri temizlik malzemelerini sık kullanan ev kadınlarının hastalık riski taşıdığı belirtildi.

- "Ev kadınlarında astım riski yüksek"

Türk Toraks Derneğinden Dr. Birsen Ocaklı da kadınlar ve erkeklerin farklı düzeylerde farklı iş riskleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Özellikle çalışan kadınların "çift çalışma fenomeni" olarak isimlendirilen iş sonrası aile sorumluluklarını üstlendiğini belirten Ocaklı, "Kadınlar, erkeklerin 6 katı süreyi günlük ev ve bakım işlerine harcamaktadır." ifadesini kullandı.

Temizlik malzemelerinin çoğunda petrol türevlerinin bulunduğuna ve ev kadınlarının da bu ürünlere çok daha fazla maruz kaldığına dikkati çeken Dr. Ocaklı, profesyonel temizlik çalışanları ve ev kadınları tarafından temizlik maddelerinin kullanılmasının hava yolu hastalıklarıyla ve özellikle de astımla ilişkili oluğunu vurguladı.

Ocaklı, Türk Toraks Derneğinin bu konuda bir çalışma yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok merkezli yapılan çalışmada, ev kadınlarında astım riski yüksek bulundu. Dünyada gelişmiş ülkelerde terk edilmiş olmasına karşın gelişmekte olan ülkelerde, Türkiye'de biyokütle yakıtlar, özellikle kırsal kesimlerde geleneksel tandırlarda odun, gübre ve ekin artıkları şeklinde ısıtma ve pişirme için yaygın olarak kullanılmaktadır.