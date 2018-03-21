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Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 16:46 | Son Güncelleme

Hayatımız boyunca duymak istemeyeceğimiz sözcükler sıralamasında ilk sırayı alabilecek kadar güçlü olan kanser, her ne kadar istemesek de başımıza gelebiliyor. Ancak belki de bu kaçış, kanseri daha tehlikeli hale getiriyor. Erken teşhisi zorlaştırmamız ve bilmekten korkmamız, tedavi yollarını tıkıyor.

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Tüm bunları bertaraf etmek ise yine bizim elimizde… Bunun için kendimizdeki belirtileri iyi gözlemlemeli ve vakit kaybetmeden uzman bir doktordan yardım almalıyız. Avrasya Hastanesi’nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Öztürk, kadınlarda görülen 8 kanser belirtisini anlattı.

Beklenmedik kilo kayıpları

Eğer bir kadın normal şartlarda,olduğu kilonun altına düşmeye başlarsa bu durum mutlaka ihmal edilmemelidir. Çünkü ani görülen kilo kayıpları, iştahsızlık, az yediği halde hemen doymak özellikle yumurtalık kanserinin önemli bir belirtisidir. Açıklanamayan kilo kayıpları aynı zamanda kanser olmasa da tiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir.

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Güçsüzlük ve halsizlik

Her ne kadar dinlenseniz ya da düzenli olarak uyusanız da kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız, bir uzmana başvurmakta yarar vardır. Çünkü vücudun verdiği bu tip yorgunluk belirtileri birçok kanserin ilk belirtileri olabilir. Bu durumda yapmanız gereken yorgunluk dışında gözlemlediğinizi diğer semptomları doktorunuzla konuşmaktır. Zira açıklanamayan halsizlik görmezlikten gelinmeyecek kadar önemli bir sorundur.

BekirOzturk

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