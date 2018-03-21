Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Tüm bunları bertaraf etmek ise yine bizim elimizde… Bunun için kendimizdeki belirtileri iyi gözlemlemeli ve vakit kaybetmeden uzman bir doktordan yardım almalıyız. Avrasya Hastanesi’nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Öztürk, kadınlarda görülen 8 kanser belirtisini anlattı.

Beklenmedik kilo kayıpları



Eğer bir kadın normal şartlarda,olduğu kilonun altına düşmeye başlarsa bu durum mutlaka ihmal edilmemelidir. Çünkü ani görülen kilo kayıpları, iştahsızlık, az yediği halde hemen doymak özellikle yumurtalık kanserinin önemli bir belirtisidir. Açıklanamayan kilo kayıpları aynı zamanda kanser olmasa da tiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir.

Güçsüzlük ve halsizlik



Her ne kadar dinlenseniz ya da düzenli olarak uyusanız da kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız, bir uzmana başvurmakta yarar vardır. Çünkü vücudun verdiği bu tip yorgunluk belirtileri birçok kanserin ilk belirtileri olabilir. Bu durumda yapmanız gereken yorgunluk dışında gözlemlediğinizi diğer semptomları doktorunuzla konuşmaktır. Zira açıklanamayan halsizlik görmezlikten gelinmeyecek kadar önemli bir sorundur.