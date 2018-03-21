Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Tüm bunları bertaraf etmek ise yine bizim elimizde… Bunun için kendimizdeki belirtileri iyi gözlemlemeli ve vakit kaybetmeden uzman bir doktordan yardım almalıyız. Avrasya Hastanesi’nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Öztürk, kadınlarda görülen 8 kanser belirtisini anlattı.
Beklenmedik kilo kayıpları
Eğer bir kadın normal şartlarda,olduğu kilonun altına düşmeye başlarsa bu durum mutlaka ihmal edilmemelidir. Çünkü ani görülen kilo kayıpları, iştahsızlık, az yediği halde hemen doymak özellikle yumurtalık kanserinin önemli bir belirtisidir. Açıklanamayan kilo kayıpları aynı zamanda kanser olmasa da tiroid gibi hastalıkların habercisi olabilir.
Güçsüzlük ve halsizlik
Her ne kadar dinlenseniz ya da düzenli olarak uyusanız da kendinizi sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız, bir uzmana başvurmakta yarar vardır. Çünkü vücudun verdiği bu tip yorgunluk belirtileri birçok kanserin ilk belirtileri olabilir. Bu durumda yapmanız gereken yorgunluk dışında gözlemlediğinizi diğer semptomları doktorunuzla konuşmaktır. Zira açıklanamayan halsizlik görmezlikten gelinmeyecek kadar önemli bir sorundur.
Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!
Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti
SON DAKİKA! Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
Cinsel organını bile dövmeyle kaplattı! Son hali inanılmaz
ABD'de bombacı kendini havaya uçurdu
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Facebook skandalı büyüyor! Gizli çekim görüntüler...
Kabil'de son dakika patlama! Çok sayıda ölü var
Yenilik sırası Instagram’da: Instagram hikayelerine yepyeni bir özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum