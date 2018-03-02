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Kadınlarda kalp ve damar hastalıkları

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 16:13 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, kadınların özellikle 40 yaş sonrası yaşadığı sağlık sorunlarını menopoz dönemine bağlasa da aslında önemli bir kalp ya da kalp damar hastalığının belirtileri olabileceğini söyledi.
Kadınlarda görülmesi muhtemel kalp ve damar hastalıkları konusunda uyarılarda bulunarak önemli bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Yücel, “Yapılan araştırmalara göre; dünyada kadınların yüzde 30’u kalp krizinden, yaklaşık yarısı da kalp damar hastalıklarından hayatını kaybettiği belirtilirken, bu durumun kadınların yaşadığı kalp hastalıkları konusunda yetersiz bilgi sahibi olması ve geç tedaviye başlaması en büyük etken olarak görülüyor.
Kalp krizi genel olarak erkeklere özgü bir sorun olarak düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. 40 yaş üzeri kadınlarda da ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alan bu sağlık sorunu tipik kalp krizi belirtilerinin kadınların büyük çoğunluğunda görülmemesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Kalp krizi geçiren bir kadın da göğüs ağrısı yerine çoğunlukla farklı durumlar ortaya çıkabiliyor. Nefes darlığı, mide bulantısı ve baygınlık hissi gibi yakınmalar kadınlarda kalp krizi belirtileri olabileceği gibi aslında kadınlar bu durumun farklı bir hastalığa bağlayıp uzman bir hekime başvurulmuyor ya da geç gidiyor” dedi.

“Farkında bile olmuyor”
Dr. Oğuzhan Yücel şöyle devam etti: “Kadın bazı durumlarda ise kalp krizi geçirdiğinin farkında bile olmadan günlük yaşantısına devam ediyor. Ta ki bu durum, örnek verirsek bir musluktan mermere damlayan su milasi yavaş yavaş ilerleyerek belki de son aşamada fark edilebilen bir kalp ya da damar hastalığı olarak karşımıza çıkabiliyor. Kadınlarda kalp krizi belirtilerini saymak gerekirse; sırt ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk ve bitkinlik, hazımsızlık ve bulantı, halsizlik ve baygınlık hissi, soğuk ter dökmek, çarpıntı, uykusuzluk gibi durumlar olarak sıralayabiliriz.”
Yücel açıklamasını şöyle tamamladı: “Kadınların özellikle 40 yaş sonrası yaşadığı sorunları menopoz dönemine bağlasa da aslında önemli bir kalp ya da kalp damar hastalığının belirtileri olabilir. Bu anlamda bayanların mutlaka belirli periyotlar dahilinde bir kardiyoloji uzmanına muayene olması ve gerekli tetkikleri yaptırması hayati önem taşımaktadır."

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