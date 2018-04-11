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Kadirli Devlet Hastanesi’ne 14 doktor ataması yapılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 12:50 | Son Güncelleme

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Devlet Hastanesi’ne ihtiyaç duyulan branşlarda 14 doktor ataması yapılacağını bildirdi.Durmuşoğlu yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı ilk defa açıktan atama kurası kapsamında Kadirli Devlet Hastanesi’ne 14 doktorkadrosu tahsis edildiğini belirterek, hastaneye 2 pratisyen hekim, 1 acil tıp uzmanı, 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, 1 deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 kardiyoloji uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı ve 1 radyoloji uzmanı, kadro tahsisi yapıldığını, yerleştirmelerinin çok kısa zamanda gerçekleştirileceğini kaydetti.Tek seferde Kadirli Devlet Hastanesi’ne bu sayıda hekim atamasının ilk defa yapıldığını söyleyen Durmuşoğlu, “Çekilecek kura ve yapılacak güvenlik soruşturmaları sonrası göreve başlayacak olan hekimlerimiz ilçemizin hekim açığını azaltmakta önemli rol oynayacaklardır.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Devlet Hastanesi’ne ihtiyaç duyulan branşlarda 14 doktor ataması yapılacağını bildirdi.
Durmuşoğlu yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı ilk defa açıktan atama kurası kapsamında Kadirli Devlet Hastanesi’ne 14 doktorkadrosu tahsis edildiğini belirterek, hastaneye 2 pratisyen hekim, 1 acil tıp uzmanı, 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, 1 deri ve zührevi hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 1 kardiyoloji uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, 1 ortopedi ve travmatoloji uzmanı ve 1 radyoloji uzmanı, kadro tahsisi yapıldığını, yerleştirmelerinin çok kısa zamanda gerçekleştirileceğini kaydetti.
Tek seferde Kadirli Devlet Hastanesi’ne bu sayıda hekim atamasının ilk defa yapıldığını söyleyen Durmuşoğlu, “Çekilecek kura ve yapılacak güvenlik soruşturmaları sonrası göreve başlayacak olan hekimlerimiz ilçemizin hekim açığını azaltmakta önemli rol oynayacaklardır. Yeni atanacak hekimlerimiz ile ilçemizde sağlık alanındaki potansiyel gücümüz artacak ihtiyaç duyulan uzman hekim ve tabip ihtiyacı büyük oranda giderilerek vatandaşımıza daha iyi sağlık hizmeti verilecektir" dedi.

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