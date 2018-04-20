Kafa karıştıran uygulamaya, uzman uyarısı

Ortopedik tedavide PRP (trombositten elde edilen plazma) ve kök hücre uygulamalarında ciddi kafa karışıklıkları yaşandığını belirten Ortopedist Doç. Dr. İbrahim Akel doğru hasta ve doğru yöntem seçilmediği takdirde sonucun hüsran olacağını söyledi.

İzmir Kent Hastanesi Ortopedi Uzmanları Doç. Dr. İbrahim Akel ve Opr. Dr. Levent Tad, ortopedik tedavide son zamanların trend yöntemlerindeki uygulama hatalarına dikkat çekti. Kent’te hem PRP hem de kök hücre tedavisi yaptıklarını ancak bazı hastaların karşılarına yanlış uygulama sonuçlarıyla geldiğini belirten Doç. Dr. Akel, “Gerçekten bu iki önemli tedavi yönteminden yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Ancak hiç yararı olmayacağı baştan belli olan hastalara bu tedaviler uygulanmamalı, önerilmemeli. Hastalar yanlışın peşine takılmamalı” diyerek şöyle konuştu: “Kök hücreler dokularımızda damarların çevresinde yerleşmiş hücrelerdir. Bu hücreler doku hasarı olduğunda iyileşme sürecine katılan ve gerekli hücrelere dönüşme yeteneğine sahiptirler. Kök hücreler vücudumuzda kas, kemik, kıkırdak, yağ gibi hücrelere dönüşebilirler. Bu potansiyel sayesinde kök hücre her türlü doku hasarının onarılmasında kullanılabilecek bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kök hücrelerin yeterli olması için çoğaltılması ya da yoğunlaştırılması gerekir. Bu sağlandıktan sonra elde edilen solüsyon hastanın kullanılacak bölgesine aynı seansta enjekte edilir. Kök hücre tedavisi potansiyel olarak hemen hemen tüm doku hasarı durumlarında kullanılabilecek olmasına rağmen günümüzde yaygın kullanımı eklem kıkırdak hasarı olan hastalardır. Özellikle diz, omuz, ayak bileği, kalça ekleminde kıkırdak hasarı oluşmuş hastalarda kıkırdak yenilemesi için kök hücre uygulaması yapılabilir. Uygulama yapılacak eklemdeki kıkırdak hasarının erken evrede olması ve eklemde dejeneratif kemiksel değişiklerin başlamamış olması önemlidir. Kök hücrelerin yaş ile birlikte aktiviteleri azalmaz bu nedenle kök hücre uygulamasında yaş sınırı yoktur. Obezite kök hücre uygulamasında en önemli engeldir. Eklem hasarı ileri derecede olan artık tek alternatifi ameliyat olan hastalar kök hücre tedavisi için uygun değildir. Kök hücre eklem kıkırdak hasarına bağlı kireçlenme gelişmiş ve ameliyat olması gereken hastalar için alternatif bir tedavi değildir. Özellikle ameliyat için henüz erken olan ve eklemin kurtarılması mümkün olan hastalar için bir seçenektir.”