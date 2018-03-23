Kafa tabanı tümör belirtilerine dikkat

Burun ve beyin arasına yerleşen 7 cm’lik tümörü navigasyon cihazının kullanıldığı operasyonla çıkardıklarını ifade eden Prof. Dr. Ferhat Erişir, kafa tabanı tümörlerinin belirtileri hakkında bilgi verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen, Adada ilk ve tek olma özelliği taşıyan kafa tabanı tümörü ameliyatı, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir önderliğinde, KBB Anabilim Dalı Doktorları, Anestezi Uzmanları ve Ameliyathane Hemşireleri ile Teknisyenlerinden oluşan 9 kişilik deneyimli ekip tarafından ileri teknoloji kullanımı ile başarıyla gerçekleştirildi. Operasyon sonrası herhangi bir ek tedavi desteğine gerek kalmayan 48 yaşındaki hasta, 1 hafta içinde taburcu edildi.

Kafa tabanı tümörleri belirtilerine dikkat!

Kafa tabanı tümörleri ile ilgili bilgiler de veren Prof. Dr. Ferhat Erişir, her yaşta görülebilen ve yavaş ilerlediği için erken evrelerinde pek belirti göstermeyen bu tümörlerin, genellikle iyi huylu yapıya sahip olmasına rağmen teşhis edilemeyip müdahalede bulunulmamasının, ölüme sebebiyet verebileceğini söyledi. Prof. Dr. Erişir, özellikle yüzde şiddetli ağrı, çift veya bulanık görme, işitme kaybı veya kulakta çınlama, burunda tıkanıklık veya akıntı, yürüme sırasında dengesizlik gibi belirtilerde, hastaların mutlaka bir kulak burun boğaz baş ve boyun cerrahisi uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.

Çok şiddetli baş dönmesi ve baş ağrısı şikâyetiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuran Zihniye Tınastepe, MR ve Tomografi tetkiklerinin ardından burun sırtı arkasındaki sinüsten başlayarak, kafa tabanı sinüsüne kadar uzanan ve kısmen de beyne doğru kemik erezyonu saptanan kafa tabanı tümörü teşhisi ile ameliyata alındı. Burnun arka kısmından başlayıp beyin sapına kadar uzanan ve geniş bir alana yayılan tümör, ileri teknoloji navigasyon cihazı desteği ile hiçbir kesi yapılmaksızın, burun içerisinden girilmek suretiyle 3 saat süren operasyonla çıkarıldı. Kanama gelişmesinin önüne geçmek için hastanın tansiyonunun düşürülerek kontrol altına alındığını ifade Prof. Dr. Erişir, operasyon sırasında ve sonrasında yok denecek kadar az bir kanama gerçekleştiğini belirtti.

“Körlüğe neden olabilir”

Tümörün beyin sapına kadar yayılmasına bağlı olarak operasyon sırasında gelişebilecek riskler hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ferhat Erişir, bu risklerin hastanın görme fonksiyonlarından körlüğe kadar uzanan görme bozukluklarına neden olacağına söyleyerek, “Tümörün çıkarılması sırasında beyin zarının yırtılması sonucu boyun omurilik sıvısının burundan gelmesine bağlı sıvı kaçağı ve tüm beyin fonksiyonlarında hasar oluşumu olarak görülebilir. Ancak kullanılan ileri teknoloji ile hekim deneyimi sayesinde hastada hiçbir hasar kalmadan bu kritik operasyonu gerçekleştirdik” dedi.

Prof. Dr. Erişir, iyi huylu bir tümörü işaret eden patoloji sonucu ile hastanın herhangi bir ek tedaviye gerek kalmaksızın, ameliyat sonrası 1 gecelik yoğun bakım izlemi ve 1 haftalık yataklı servis takibinin ardından sağlıkla taburcu edildiğini sözlerine ekledi.