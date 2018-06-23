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Kağıthane'de 530 çocuk sünnet ettirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.06.2018 11:59 | Son Güncelleme

KÂĞITHANE Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl 530 çocuk sünnet oldu.

İSTANBUL, (DHA) -KÂĞITHANE Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleninde bu yıl 530 çocuk sünnet oldu. Sünnet şöleninde keyifli anlar yaşayan çocuklar, daha sonra sahne alan İlyas Yalçıntaş konserinde unutulmaz bir gün yaşadı.

Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen şölene 530 çocuk ve aileleriyle birlikte Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç katıldı. Çocukların sünnet kıyafetlerinin ve tüm hastane masraflarını karşılayan Kağıthane Belediyesi ilçelerindeki çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Şişme oyun alanında doyasıya eğlenen çocuklar daha sonra alana kurulan sahneye çıktı. Sahnelenen tiyatro ve Hacivat Karagöz oyununu keyifle izleyen çocuklar, jonklör ve sihirbazlık gösterisinde sahneye kilitlendi.

“OĞLUMU SÜNNET ETTİRECEK MADDİ DURUMUM YOKTU”

3,5 yaşındaki oğlunu toplu sünnet törenine getiren anne Nurcan Balduk, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kâğıthane Belediyesi ekipleri bizi arayıp oğlunuzu Kağıthane Devlet Hastanesi’nde sünnet ettireceğiz dediler. Oğlum sağlıklı bir şekilde sünnet oldu. Bugünde şölene geldik. Çocuklar eğlendi, mutlu olduk. Oğlumu sünnet ettirecek maddi durumum yoktu. Sünnet ettiremezdim, böyle bir şölen yapamazdım. Sayın Fazlı Kılıç’a çok teşekkür ediyoruz bize bu imkânı sunduğu için.”

Muhtarların 3 yaşındaki oğlunu sünnet ettirmek için kendilerine ulaştığını kaydeden anne Emine Çevik, “Bu organizasyon bizi çok mutlu etti. Çevremizde de bu etkinliğe katılanlar oldu. Hastanelere gittik ve sünnete uygun olup olmadığının tahlilleri yapıldı” diye konuştu.

6 yaşındaki Muhammed Enes ve 5 yaşındaki Hamza Alp 5 de etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

“530 ÇOCUĞUMUZU SÜNNET ETTİRDİK”

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise, “Her sene çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz. Bu sene 530 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Çocukların sağlık, kıyafet ve eğlence masraflarını üstlendik. Çocuklarımız ve aileleri de bugün burada eğleniyor. Çocuklarımıza sağlık ve sıhhat içerisinde güzel bir ömür diliyorum” dedi.

KÂĞITHANE’DE İLYAS YALÇINTAŞ RÜZGARI

Sahne gösterileri sonrasında Kâğıthanelilerle buluşan sanatçı İlyas Yalçıntaş, vatandaşları en sevilen parçalarını seslendirdi. Kâğıthaneli vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirirken; bazıları Yalçıntaş’ın şarkılarına eşlik etti. Konserde aileleriyle birlikte gönüllerince eğlenen çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

Toplu fotoğraf çekimiyle son bulan etkinlikte çocuklara günün anısı olarak oyuncak arabalarda hediye edildi.

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