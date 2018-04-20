Kahraman şoföre bir ödülde Kütahya’dan

Manisa Saruhanlı’da iki bacağı olmayan hasta adamı sırtında taşıyan kahraman ambulans şoförü Çetin Karamanlar’a bir ödül de Kütahya’dan geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Radyo Dumlupınar’ın işbirliği ile düzenlenen ’İnsanlık ölmedi’ ödülü Çetin Karamanlar’a verildi.

Manisa Saruhanlı’da iki bacağı olmayan hasta adamı fedakarca sırtında taşıyan ve gösterdiği bu davranıştan dolayı daha önce birçok yerden teşekkür plaketi ve ödüller alan kahraman ambulans şoförü Çetin Karamanlar’a Kütahya’dan ’insanlık ölmedi’ ödülü geldi.

"Cumhurbaşkanımız beni duygulandırdı"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Radyo Dumlupınar’ın işbirliği ile düzenlenen ’İnsanlık Ölmedi’ ödül törenine davet edilen ve ödülünü alan Çetin Karamanlar ödül töreninde şunları ifade etti: "Tüm sağlık çalışanlarının hiç düşünmeden icra edeceği bir olay yaşadık ve tesadüfen kayıt edilen bu olay ülke basınında yer aldı. Bu görüntülere tüm ülkemiz şahit oldu, hatta Cumhurbaşkanımız 10 Ocak’ta Beştepe’de kaymakamlara hitaben yaptığı konuşmada, ’Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var, Allah ondan razı olsun’ diyerek konuşmasının bir kısmında benden de söz etmesi beni çok duygulandırdı.”