Kahraman şoföre bir ödülde Kütahya’dan

Manisa Saruhanlı’da iki bacağı olmayan hasta adamı sırtında taşıyan kahraman ambulans şoförü Çetin Karamanlar’a bir ödül de Kütahya’dan geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Radyo Dumlupınar’ın işbirliği ile düzenlenen ’İnsanlık ölmedi’ ödülü Çetin Karamanlar’a verildi.
Manisa Saruhanlı’da iki bacağı olmayan hasta adamı fedakarca sırtında taşıyan ve gösterdiği bu davranıştan dolayı daha önce birçok yerden teşekkür plaketi ve ödüller alan kahraman ambulans şoförü Çetin Karamanlar’a Kütahya’dan ’insanlık ölmedi’ ödülü geldi.
"Cumhurbaşkanımız beni duygulandırdı"
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Radyo Dumlupınar’ın işbirliği ile düzenlenen ’İnsanlık Ölmedi’ ödül törenine davet edilen ve ödülünü alan Çetin Karamanlar ödül töreninde şunları ifade etti: "Tüm sağlık çalışanlarının hiç düşünmeden icra edeceği bir olay yaşadık ve tesadüfen kayıt edilen bu olay ülke basınında yer aldı. Bu görüntülere tüm ülkemiz şahit oldu, hatta Cumhurbaşkanımız 10 Ocak’ta Beştepe’de kaymakamlara hitaben yaptığı konuşmada, ’Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var, Allah ondan razı olsun’ diyerek konuşmasının bir kısmında benden de söz etmesi beni çok duygulandırdı.”
“Sağlık çalışanlarının yüzde 70’i şiddete maruz kalıyor”
Konuşmasında sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile çalıştığını ama buna rağmen sürekli şiddete maruz kaldığına dikkat çeken Karamanlar, “Biz sağlık çalışanları saati, bayramı hafta sonu olmadan ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveriyle çalışan dev bir aileyiz. Sağlık çalışanlarının diğer meslek gruplarına bakıldığında 16 kat daha fazla şiddete uğradığını gösteriyor. Bir bakmışsınız acilde hekimimiz bıçaklanmış, bir bakmışsınız ambulansta görevli arkadaşımız darp edilmiş, sağlık çalışanlarının yüzde 70’i sözel ya da fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Ne yazık ki her saat başı bir sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor. Sizlerde sağlık çalışanlarına sahip çıkarak sağlık veren ellere zarar vermeyin bu aymazlara müsaade etmeyin, sağlıkta şiddeti beraber durduralım. Biz sağlık çalışanları önce insan hayatı deyip sizler için çalışmaktayız. Sağlık çalışanları olarak bütün zorluklara rağmen din, dil, ırk ayrımı gözetmeden halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu ülkede yaşayan insanların sağlığını daha ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.
“Zorluklar bizi asla ayıramayacak”
Karamanlar, ödülü tüm sağlık çalışanlarının adına aldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Ben bu ödülü alırken şahsım adına değil tüm sağlık çalışanı arkadaşlarım adına alıyorum. Son olarak diyorum ki yaşanan tüm bu şiddet olayları, diğer zorluklar bizi asla ayıramayacak. Bizleri burada misafir eden başta Dumlupınar Üniversitesi Rektörüne ile bu organizasyonu sağlayan Radyo Dumlupınar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim.”
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
Erdoğan'dan son dakika açıklaması
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum