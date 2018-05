“Kahramanlık Köklerinde Var” projesi ile 2 günde 550 kök hücre bağışı yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi’nin sosyal sorumluluk platformu MEDİPOL C tarafından hazırlanan kök hücre bağışçısı toplamak için yapılan “Kahramanlık Köklerinde Var” projesi, hastalara umut olacak. MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi ev sahipliğinde başlatılan, Türk Kızılayı ve Türkiye Kök Hücre Koordinasyon merkezi (KKHKM-TÜRKÖK) koordinatörlüğünde yürütülen kampanyada 2 günde 550 kişi, kök hücre bağışçısı oldu.

BAĞIŞÇI OLMAK BÜYÜK BİR MUTLULUK

Kök hücre bağışı yapacağı kişinin yaşı ve cinsiyeti dışında bir bilgiye sahip olmadığını söyleyen donör, "Her iki kolumdan sabah sağ, akşam sol olmak üzere aşı oldum. Tam dört gün sonra aşı sonucu kanımda biriken kök hücreleri aldılar. Bu alım işlemi 2,5 saat sürdü.Şu an otelde konaklıyorum ve herşeyi Sağlık Bakanlığı karşılıyor. Hafif bel ağrım dışında pek bir ağrım olmadı. Karşıdaki hastanın tek kurtuluşu benim ve bir hastayı kurtarmak için milyonda 4 kişi olması gerekiyorsa o kişilerden biri benim şu an. Herkes bağışçı olmalı. Bu çok büyük bir mutluluk. Umarım herkes bu mutluluğu tadarak birinin hayatını kurtarma şansı yakalayabilir. Belki başka bir hastanın hayatı da sizin elinizdedir" dedi.

