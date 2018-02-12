Kahta’da kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Adıyaman’ın Kahta İlçe Devlet Hastanesi, Kızılay’ın işbirliği ile kan ve kök hücre bağışı kampanyasını başlattı.

Kızılay Adıyaman Kan Bağış Merkezi tarafından 17 Şubat Cumartesi günü Kahta İlçe Kaymakamlığı önünde yer alan Yüzyıl Parkında kan bağış istasyonunu kurarak kan bağışı yapacak vatandaşları bekleyecek. Kan ve Kök Hücre bağışları saat 10.00 ile 17.00 arasında alınacak.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdulkadir Dost, “Kan ve kök hücre bağışı kampanyamızı ’Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var’ sloganıyla gerçekleştireceğiz. Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların sadece 30 dakikalarını ayırarak, tanımadıkları 3 kişinim hayatını kurtarabileceklerdir. Bağış yapmak isteyenlerin tok karınla ve TC kimlik numarasını gösteren fotoğraflı belge ile gelmeleri gerekiyor” dedi.