Kahvaltı yapmayanlara uzman uyarısı!

Uyku sırasında kan şeker seviyesi gittikçe düştüğünden, sabah kalktıktan sonra fazla zaman geçirip kan şeker seviyemiz daha da düşmeden, uyandıktan itibaren 1 saat içerisinde mutlaka kahvaltı yapmalıyız.

Sabah doğru bir şekilde yapılan bir kahvaltı gün içerisinde daha enerjik olmamızı sağlayacaktır. Sağlıklı bir şekilde kahvaltı yapmak için öncelikle tükettiğimiz karbonhidratları, “komplex karbonhidrat” olarak adlandırılan karbonhidratlardan tercih etmeliyiz. Bu tür karbonhidratlar, şeker seviyesini daha yavaş yükselteceğinden, daha yavaş bir şekilde düşmesine yardımcı olacaktır. Böylece vücuda daha uzun süreli enerji sağlanacağını vurgulayan Uzman Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, kahvaltıların olmazsa olmazı arasında yer alan proteinlerin tüketimine ise dikkat edilmesi gerektiğini, mutlaka her sabah kahvaltısında proteinli (yumurta, peynir, süt) bir besine yer vermemizin, sağlığımız açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Karbonhidrat ve protein tüketiminin yanı sıra yağ tüketimin de oldukça önemli olduğunu belirten Köşkeroğlu, sabah kahvaltılarında bitkisel kaynaklı yağlara (zeytin, ceviz) yer verilmesinin, gün içerisinde daha tok kalmamıza ve yağ yakımımıza yardımcı olacağını ifade etti. C vitamini ve lif tüketiminin de önemli faktörler olduğunun altını çizen Köşkeroğlu, hem hastalıklardan korunmak, hem sağlıklı bir bağırsak düzenine sahip olmak hem de daha tok kalabilmek adına, C vitamini ve lif içeriği açısından yüksek olan yeşilliklere mutlaka yer verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.