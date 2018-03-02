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Kahveci: "30 bin kişinin organ ve doku nakline ihtiyacı var"

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.

Kahveci: "30 bin kişinin organ ve doku nakline ihtiyacı var"

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mürsel Kahveci, 2018 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişinin organ ve doku nakline ihtiyacının olduğunu açıkladı.
Amasya Üniversitesi Sağlık Gönüllüleri Kulübü tarafından düzenlenen ‘organ naklinin önemi’ konulu konferansta konuşan Mürsel Kahveci, “Evde, yolda, hastaneye giderken ambulansta ya da hastane acil servisinde vefat edenlerin organları tıbben kullanıma müsait değildir. Sadece yoğun bakımda ölümü gerçekleşen kişilerden ailesi izin vermesi halinde organ alınabilir” dedi.
Ölümden sonra organ vericisi olarak kullanılan kişilerin oranlarının Amerika’da yüzde 92 iken bu durumun Türkiye’de yüzde 22 olduğuna değinen Kahveci, “Organ alımı ameliyathane koşullarında uzman bir hekim ekibi tarafından gerçekleştirilir. Sıradan bir ameliyattan görünüm olarak farklı değildir. İlgili organ alıcıya nakledilene kadar saklanır. Organ alındıktan sonra kadavranın yani insan cesedinin bakımı uygun ve saygın bir şekilde yapılır. Cesedin vücut bütünlüğü korunur” dedi.
İpekköy Yerleşkesi konferans salonundaki programı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, akademisyenler, sağlık çalışanları ve kalabalık bir öğrenci topluluğu izledi.

Kahveci:

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