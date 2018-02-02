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Kalbe dost 5 adım

SAĞLIK HABERLERİ | 02.02.2018 09:29 | Son Güncelleme

Kalp dostu bir yaşam tarzına giden en kolay yol, aslında yapmaktan hoşlandığımız şeylerden geçiyor. Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Üniversitesi kardiyoloji uzmanlarından Dr. Seth Martin, 'Kalp dostu seçimlerin alışkanlık haline gelmesi çok zor değil. Örneğin uyumayı, çikolata yemeyi, dışarıda yemeğe gitmeyi sadece biz değil, kalbimiz de seviyor' dedi.

Kalbe dost 5 adım

Kalp dostu seçimler yapmanın bazen zor gelebildiğini ancak bu seçimler alışkanlığa dönüştürüldüğünde kalp için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Üniversitesi kardiyoloji uzmanlarından Dr. Seth Martin, kalp dostu bir yaşam tarzı ile ilgili önerilerde bulundu.

KENDİNİZE “YALNIZKEN” ZAMAN AYIRIN

Yoga, meditasyon ya da derin nefes almak için harcanan zaman asla boşa değil. Aksine, kişileri koruyan bir şey. Bu, enerjinin yenilendiğini hissettirerek kişinin stresten de uzak kalmasına yardımcı olur.

DÜZENLİ UYUYUN, HATTA ŞEKERLEME YAPIN

Günlük 7-8 saatlik düzenli uyku, kalp sağlığı için oldukça faydalı. Unutulmamalı ki, ideal düzeyden daha düşük bir uyku, kalp rahatsızlığı riskini artırır.

ARKADAŞLARINIZLA SPOR YAPIN

Bir arkadaş veya bir grupla egzersiz yapmak, kilo vermeye ve kilo kaybını devam ettirmeye yardımcı oluyor. Örneğin spor sınıflarına ve yürüyüş ya da bisiklet gruplarına katılmak veya bir arkadaşla fitness yaparak antrenmanlara rekabetçi bir canlılık katılabilir.

YEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKIN

Akdeniz Diyeti uzmanlar tarafından da “kalp dostu” beslenme tarzı olarak öneriliyor. Özellikle Akdeniz diyeti öğelerini içeren restoranlarda, sevdiklerinizle birlikte yemek yemek ruhunuzu olduğu kadar kalbinizi de besleyecektir.

ÇİKOLATADAN KORKMAYIN

Bitter çikolata (en az yüzde 70 kakao içerip içermediği etiketlerden kontrol edilmeli), kan damarlarını koruyan ve sağlıklı bir kalp için tansiyona yardımcı olabilecek faydalı antioksidanlarla doludur. Bitter çikolata kaplı badem ve ceviz çok daha iyidir. Bu noktada bunları aşırıya kaçmadan tüketmek önemli. Günde birkaç parça çikolata yemek, tatlıya düşkünlüğü tatmin edebilir.

KALP HASTALARINA BESLENME ÖNERİLERİ

Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisinde olan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, kalp hastalarına beslenme önerilerinde bulundu.

Orta derecede karbonhidrat, protein ve az miktarda ancak sağlıklı yağlardan oluşan dengeli öğünlerle beslenin.

Tam yağlı süt ve ürünlerinden ziyade yağı azaltılmış olanları tercih edin.

Haftada dört yumurtadan fazlasını yemeyin. LDL-kolesterolü yüksek olanlar yumurta sarısı bakımından daha da dikkatli olmalı.

Kırmızı et yerine balık, derisi hariç kümes hayvanları ve az yağlı etler tüketin.

Bol miktarda – günde en az 5 kez – sebze ve meyve tüketin.

Günde en az 8–10 bardak su için.

Liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi çok yararlıdır. Çözünebilir lifler kan kolesterolünü yüzde 15’e kadar düşürebilir.

Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
Kalp Johns Hopkins Üniversitesi kalp sağlığı Dr. Seth Martin

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