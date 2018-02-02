Kalbe dost 5 adım

Kalp dostu seçimler yapmanın bazen zor gelebildiğini ancak bu seçimler alışkanlığa dönüştürüldüğünde kalp için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Üniversitesi kardiyoloji uzmanlarından Dr. Seth Martin, kalp dostu bir yaşam tarzı ile ilgili önerilerde bulundu.

KENDİNİZE “YALNIZKEN” ZAMAN AYIRIN

Yoga, meditasyon ya da derin nefes almak için harcanan zaman asla boşa değil. Aksine, kişileri koruyan bir şey. Bu, enerjinin yenilendiğini hissettirerek kişinin stresten de uzak kalmasına yardımcı olur.

DÜZENLİ UYUYUN, HATTA ŞEKERLEME YAPIN

Günlük 7-8 saatlik düzenli uyku, kalp sağlığı için oldukça faydalı. Unutulmamalı ki, ideal düzeyden daha düşük bir uyku, kalp rahatsızlığı riskini artırır.

ARKADAŞLARINIZLA SPOR YAPIN

Bir arkadaş veya bir grupla egzersiz yapmak, kilo vermeye ve kilo kaybını devam ettirmeye yardımcı oluyor. Örneğin spor sınıflarına ve yürüyüş ya da bisiklet gruplarına katılmak veya bir arkadaşla fitness yaparak antrenmanlara rekabetçi bir canlılık katılabilir.