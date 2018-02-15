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Kalbe giden damarı yırtılan kadın, anjiyo ameliyatıyla sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 13:15 | Son Güncelleme

Erzurum’da yüksek tansiyon sonucu kalbe giden damarı yırtılan kadın, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı anjiyo ameliyatıyla sağlığına kavuştu.57 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Hatice Gökhan’ın yüksek tansiyon sonucu kalbe giden damarı yırtıldı.

Kalbe giden damarı yırtılan kadın, anjiyo ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Erzurum’da yüksek tansiyon sonucu kalbe giden damarı yırtılan kadın, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı anjiyo ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
57 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Hatice Gökhan’ın yüksek tansiyon sonucu kalbe giden damarı yırtıldı. Bunun üzerine şiddetli göğüs ve karın ağrısı nedeniyle hastanede yoğun bakıma alınan kadına anjiyo ameliyatı yapıldı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Hatice Gökhan, bugün operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibiyle birlikte basının karşısına geçti.
Doğu Anadolu Bölgesinde ilk kez Türkiye’de de nadir yapılabilen bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Ali Kaygın, "Açık kalp ameliyatı yaklaşık 8 saat sürebiliyor. Biz anjiyo ameliyatını yaklaşık 1 saatte yaptık. Bu hastamızın durumu diğer normal anjiyo vakaları gibi değil çok riskli bir haldeydi. Damar yırtığını tespit ettik" dedi.
Hatice Gökhan’ın şiddetli göğüs ve karın ağrısıyla hastaneye müracaat ettiğini kaydeden Doç. Dr. Mehmet Ali Kaygın, şöyle konuştu:
"Yapılan tetkiklerde kalpten çıkan aut damarında boydan boya yırtık olması sebebiyle hastamızı yatırdık. Operasyon planladık. Açık operasyon çok çok riskli olduğu için Türkiye’de sayılı yapılabilen ameliyatlardan biri olan boydan boya yırtık olan yere girip stent takarak tedavisini tamamladık. Hastamız şuan çok iyi."

Kalbe giden damarı yırtılan kadın, anjiyo ameliyatıyla sağlığına kavuştu

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