Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, mide ve beyin kanaması geçirmiş ancak kan sulandırıcı ilaç içemeyen hastaların kalbine, felç riskine karşı tıkaç takılıyor.

Hastanenin kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Osman Can Yontar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp ritim bozuklu hastalarına uyguladıkları yöntemin felç riskini ortadan kaldırdığını söyledi.

Pıhtı atma riskine karşı hastaların kan sulandırıcı ilaçlar kullanarak bu riski azaltmaya çalıştıklarını ancak mide ve beyin kanaması geçiren hastaların bu ilaçları kullanamadığını ve pıhtı atmasına bağlı olarak felç geçirme riskiyle karşı karşıya olduklarına işaret eden Yontar, söz konusu yöntemle, kan sulandırıcı içmeden bu riskin ortadan kaldırıldığını anlattı.

Doç. Dr. Yontar, dünyada ve Türkiye'de uygulanan yöntemin, geçen yıl eylül ayında Sosyal Güvenlik Kurumunun cihazı karşılaması üzerine uygulanmasında artış sağlandığını belirtti.

Kalbinde ritim bozukluğu olan hastaların kalbinde biriken kanın pıhtılaşarak bulunduğu yerden kopup beyine ulaşmasıyla inme riskinin oluştuğuna işaret eden Yontar, "Kan sulandırıcı ilaçların bazı yan etkileri bulunmaktadır. Mide ve beyin kanaması yapmak gibi riskleri bulunmaktadır. Bu hastalar mide ve beyin kanaması geçirdikten sonra pıhtı riskine karşı bu ilaçları kullanmaları zor olmaktadır. Bu hastalarda önleyici bir işlem olarak kalbin içinde pıhtının birikebileceği bazı bölgelerin 'apandeks' dediğimiz sol kulakçığa bağlı kör bir cebin bir tıkaçla kapanmasıyla burada pıhtı oluşması engelleniyor." dedi.