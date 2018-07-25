Kalbindeki tümörden robotik cerrahiyle kurtuldu

Türkiye'de nadir yapılan operasyona ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Bolcalı, hastanın kalbinin içinde sallanan 8 santimetrelik tümör tespit ettikleri belirterek, "Kalbin içinde saatli bir bomba düşünün. Kitleden bir parça kopup beyne emboli atsa en iyi ihtimalle hastamız felç geçirebilir. Daha büyük bir parça kopsa hasta hayatını kaybedebilirdi." ifadesini kullandı.

Yapılan tetkiklerde Özçelik'in kalbinde 8 santimetrelik tümör olduğu belirlendi. Tedavi edilmezse ölümle ya da sakatlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı Özçelik'in kalbindeki tümörün hemen ameliyatla alınmasına karar verildi.

- "Üzüm salkımına benziyordu"

Prof. Dr. Bolcalı, hastanın kalbindeki tümörün "üzüm salkımı" görünümünde olduğunu ifade ederek, "Tümör hareketli bir kitle olduğu için hastada birtakım şikayetlere neden oluyordu. Bu tümörlerin büyüklüğü 3 santimetreden 15 santimetreye kadar çıkabilir. Operasyonda tümörü blok halinde, parçalamadan çıkardık. Bu hastalığın görülme sıklığı, yüz bin doğumda 3 ila 5'tir." dedi.

Robotik cerrahiyle gerçekleştirilen operasyonların, hastanın iyileşme süresini hızlandırdığını ifade eden Bolcalı, ameliyatını gerçekleştirdikleri Özçelik'in, operasyonun üçüncü gününde günlük aktivitelerini yerine getirmeye başladığını söyledi.

Bolcalı, hastanın göğüs kafesini açmadan robotla kaburgaların arasından iki santimlik bir kesi açarak kitleyi çıkardıklarını ifade ederek, "Bu işlemin hastaya ameliyat sonrası büyük katkıları oldu. Hastamız üçüncü günde günlük aktivitelerini çok rahat yerine getirmeye başladı. Robotla yapılmasının avantajlarından birisi de enfeksiyon riski ve kan tranfüzyonu ihtiyacının en aza indirilmesidir." dedi.