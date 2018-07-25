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Kalbindeki tümörden robotik cerrahiyle kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Ankara'da kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran Nazlı Özçelik'in kalbinde tespit edilen 8 santimetrelik tümör, Türkiye'de nadir gerçekleştirilen robotik cerrahi yöntemiyle alındı - SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bolcalı: "Kalbin içinde saatli bir bomba düşünün. Kitleden bir parça kopup beyne emboli atsa en iyi ihtimalle hastamız felç geçirebilir. Daha büyük bir parça kopsa hasta hayatını kaybedebilirdi" - "Tümör hareketli bir kitle olduğu için hastada birtakım şikayetlere neden oluyor. Bu tümörlerin büyüklüğü 3 santimden 15 santimetreye kadar çıkabilir. Operasyonda tümörü blok halinde, parçalamadan çıkardık. Bu hastalığın görülme sıklığı, yüz bin doğumda 3 ila 5'tir" - Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Nazlı Özçelik: "Hayata yeniden gelmiş gibi oldum. Allah'ın takdiri ve hocaların sayesinde ayaktayım"

DUYGU YENER - Çarpıntı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinde 8 santimetrelik tümör tespit edilen Nazlı Özçelik, Türkiye'de nadir yapılan robotik cerrahi operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki Nazlı Özçelik, geçmeyen kalp çarpıntısı şikayeti üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Özçelik'in kalbinde 8 santimetrelik tümör olduğu belirlendi. Tedavi edilmezse ölümle ya da sakatlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı Özçelik'in kalbindeki tümörün hemen ameliyatla alınmasına karar verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Bolcalı başkanlığındaki ekip, robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirdikleri operasyonla hastanın kalbinin sol tarafındaki tümörü çıkardı.

Türkiye'de nadir yapılan operasyona ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Bolcalı, hastanın kalbinin içinde sallanan 8 santimetrelik tümör tespit ettikleri belirterek, "Kalbin içinde saatli bir bomba düşünün. Kitleden bir parça kopup beyne emboli atsa en iyi ihtimalle hastamız felç geçirebilir. Daha büyük bir parça kopsa hasta hayatını kaybedebilirdi." ifadesini kullandı.

- "Üzüm salkımına benziyordu"

Prof. Dr. Bolcalı, hastanın kalbindeki tümörün "üzüm salkımı" görünümünde olduğunu ifade ederek, "Tümör hareketli bir kitle olduğu için hastada birtakım şikayetlere neden oluyordu. Bu tümörlerin büyüklüğü 3 santimetreden 15 santimetreye kadar çıkabilir. Operasyonda tümörü blok halinde, parçalamadan çıkardık. Bu hastalığın görülme sıklığı, yüz bin doğumda 3 ila 5'tir." dedi.

Robotik cerrahiyle gerçekleştirilen operasyonların, hastanın iyileşme süresini hızlandırdığını ifade eden Bolcalı, ameliyatını gerçekleştirdikleri Özçelik'in, operasyonun üçüncü gününde günlük aktivitelerini yerine getirmeye başladığını söyledi.

Bolcalı, hastanın göğüs kafesini açmadan robotla kaburgaların arasından iki santimlik bir kesi açarak kitleyi çıkardıklarını ifade ederek, "Bu işlemin hastaya ameliyat sonrası büyük katkıları oldu. Hastamız üçüncü günde günlük aktivitelerini çok rahat yerine getirmeye başladı. Robotla yapılmasının avantajlarından birisi de enfeksiyon riski ve kan tranfüzyonu ihtiyacının en aza indirilmesidir." dedi.

Robotik cerrahinin kalp damar ameliyatlarının birçok alanında kullanıldığını ifade eden Bolcalı, kalp kapaklarının tamiri, doğuştan kalpte ortaya çıkan delik gibi birçok kalp damar rahatsızlıklarında robotik cerrahiyle başvurabildiğini belirtti.

- "Yeniden doğmuş gibi oldum"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Nazlı Özçelik ise kalp çarpıntısı şikayetinin 5 yıldır devam ettiğini, son zamanlarda hareketlerini kısıtlamaya başladığını anlatarak, "Hareket halinde ya da uzandığımda sürekli çarpıntım ve terleme oluyordu. Teşhis sonrasında hemen ameliyat kararımızı verdik. Yoğun bakımdan çıktım, ağrım sancım yoktu. Ameliyata girdiğimi bile anlamadan baktım ameliyat bitmiş." diye konuştu.

Özçelik, ameliyat sonrasında bütün sıkıntılarının sona erdiğini dile getirerek, "Yeniden doğmuş gibi oldum. Hayatım bitmiş ama ben farkında değildim. Allah'ın takdiri ve hocaların sayesinde ayaktayım. Bundan böyle hayatıma normal şekilde devam edebileceğim için çok mutluyum." sözlerine yer verdi.

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