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Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 16:47 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd.

Kalça protezi ameliyatıyla ilgili merak edilenler

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Azat Ataman, vücutta yük taşıyıcısı olarak görev yapan eklemlerin en önemlilerinden biri olan kalça ekleminin yıprandığında başvurulabilecek çözümün ‘kalça protezi’ ameliyatı olduğunu söyledi.
Kalça protezi ameliyatı hakkında açıklamalarda bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden Yrd. Doç. Dr. Serdar Azat Ataman, “Vücutta yük taşıyıcısı olarak vazife meydana getiren eklemlerin en önemlilerinden biri, belki de en önemlisi olan kalça eklemi yıprandığında başvurabileceğiniz çözüm yolu kalça protezi ameliyatıdır. Kalça eklem kireçlenmesinde hastalarda görülen en önemli şikayet ağrıdır. Ağrı hastalığın ilk dönemlerinde hareketler sırasında artar ve istirahatle azalır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde ağrı istirahat halinde bile görülebilir ve gece uyku düzeninin bozulmasına neden olabilir. Görülen ağrı dışında eklemde şişlik, tutukluk, hareketler sırasında eklemden gelen çıtırtı sesi, hareketlerde kısıtlanma ve en sonunda sakatlık gelişebilir” dedi.
Yrd. Doç. Dr. Ataman, kalça protezi ameliyatı hakkında şunları söyledi:
“Kalça protezi ameliyatı birçok onarıma benzer aşınmış parçalar çıkarılır, yerlerine yenileri koyulur. Kalça ameliyatında, kalçanın zarar gören kısımları çıkarılır ve bunların yerine metal ve plastik implantlar takılır. Kalça ameliyatı genelde iki-dört saat kadar sürer, ama bu durum yine de kalça artritinizin ciddiyet derecesine bağlıdır. Kalça protezi kobalt krom veya titanyumdan imal edilen ana parçalar ile bunların eklemleştiği yerde plastik, metal veya seramik ara parçalardan oluşur. Kalça protezi kemiğe iki şekilde tutturulabilir. Kemik kalitesi çok iyi olmayan ileri yaştaki hastalarda, protez kemik çimentosu adı verilen bir dolgu maddesi ile kemiğe tespit edilir. Bu tip protezlere çimentolu kalça protezi adı verilir. Kemik kalitesi iyi olan daha genç hastalarda ise, üzeri gözenekli bir madde ile kaplanmış olan protezler, kemiğin içine çok sıkı bir şekilde yerleştirilir ve sonrasında vücudun kemiği, protezin üzerindeki gözeneklerin içine ilerleyerek tespiti sağlar. Bu tip protezlere çimentosuz kalça protezi adı verilir. Kalça protez ameliyatını takip eden ertesi gün hasta yürüyebilir ve takip eden 2-3 haftalık bir zaman dilimi süresinde ev içerisinde günlük yaşam aktivitelerine kavuşabilir. Kabaca 6-8 haftada ev dışındaki sosyal yaşantıya katılabilir.”

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