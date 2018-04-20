Kalıcı dövmeler kaderiniz olmasın

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, geçmiş çağlardan bu yana insanların vücutlarına dövme yaptırdığını belirterek. “Günümüzde uygulanan birçok dövme uygulamasında renk sağlayan sıvılar, genellikle derinin orta kısmına yerleşiyor. Uygulanacak olan doğru lazer tedavisi sayesinde bu bölgede yoğunlaşmış olan boya parçalanır ve vücut tarafından ortadan kaldırılır” dedi.

Kişinin sahip olduğu cilt yapısına göre yaklaşık olarak 4-8 hafta aralıklarla yapılabilen bu uygulamanın ortalama 3-6 seans sürdüğünü anlatan Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, “Genellikle uygulanan yöntemlerin verdiği sonuçlar doğrultusunda dövme yüzde 95 oranında ortadan kaldırılıyor. Özellikle bu konuda etkili olan dövme boyasının kalitesinden dolayı bazen 5-6 seanslık bir dönem içerisinde ortadan kaybolan dövme bazen ise 8-9 seanslık bir uygulama ile ortadan kaldırılabiliyor. Aynı zamanda amatör olan dövmeler kolayca çıkabilirken profesyonel olan dövmelerin çıkması daha fazla zaman alabilir” diye konuştu.

Genellikle farklı renklerde dövmelerin yapılmasından dolayı dövme silme işlemi uygulanırken uygulanan renge göre farklı şiddete sahip olan lazer ışınları kullanıldığını anlatan Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, “Kırmızı ve siyah dövmeler tamamen çıkarken yeşil ve mavi renge sahip olan dövmelerde önemli ölçüde açılmalar sağlanabilir. Ancak her renk için uygulanacak olan farklı dalga boyları sayesinde kalıcı sonuçlar elde edilebilir. Siyah renk için 1064 nm, sarı-mavi 585 nm, yeşil 650 ve kırmızı ise 532 nm dalga boyu uygulaması ile dövmelerden tamamen kurtulma imkanı vardır” dedi.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, lazer uygulamasının bir sonucu olarak cilt üzerinde, zaman zaman oldukça basit alerjik reaksiyonlar görülebileceğini ifade ederek, “Özellikle kırmızı renkli olan dövmelerin silinmesi işleminde bu alerjiler daha sık görülebilir. Lazerin uygulandığı bölge üzerindeki deride renk koyulaşması ya da açılması görülebilir. Boyanın tamamen ortadan kalkması için yaklaşık 6 haftalık bir zaman dilimine ihtiyaç duyulur. Kullanılan mürekkebin tipine ve cildin yapısına göre bu süre değişim gösterebilir” şeklinde konuştu.