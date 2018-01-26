Kaliteli proteinin sırrı her gün iki bardak süt!

Sağlıklı yaşam için gereken ve özellikle çocukların büyüme kaynağı olan, yetişkinlerde ise hastalık risklerini azaltan proteini düzenli almanın önemini vurgulayan uzmanlar, her gün düzenli süt içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Acıbadem Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Baş konu hakkında yaptığı açıklamada; “Beslenme düzenimizde önemli protein kaynağı süttür. 1 litre süt 32 gram protein içerir. Bu nedenle sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynamakta, büyüme ve gelişmeye büyük ölçüde katkı sağlamakta, kasların sağlıklı gelişmesine ve çalışmasına yardımcı olmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Baş, özellikle çocukların fiziksel ve beyinsel gelişiminde proteinin önemine dikkat çekerek, “Yüksek kalitede, gerçek protein içeren sütün her gün tüketilmesi gerekir. Sütte bulunan proteinler diğer yiyeceklerde bulunan proteinlerden daha yüksek kalitededir. Vücudumuz sütteki proteininin tamamına yakınını sindirmektedir. Bu nedenle süt en sağlıklı protein kaynağı olan gıdaların başında gelir” şeklinde konuştu.