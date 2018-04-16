Kaliteli yaşlanmak için beslenmeye dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçükten, Sağlıklı yaşlanma, kişinin genetik yapısıyla ilgili olduğu kadar, yaşam tarzı ve beslenmeyle de çok yakından ilgili olduğunu söyledi.

Yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlanmaması gerektiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçükten, "Her gün tüm besin gruplarına (süt, et, sebze-meyve, tahıl) yer vermek gerekiyor. Mevsimine uygun bol sebze ve meyve tüketilmeli. Beslenmede özellikle doymuş yağlar ve hidrojenize edilmiş katı ve sıvı yağ tüketimi azaltılmalı. Yemekler kızartma yöntemi yerine ızgara, haşlama, buharda ve fırında pişirme yöntemleri kullanılmalı" diye konuştu.

Saf şeker kaynakları ve rafine unlu besinler yerine tokluk hissini arttıran, kabızlığı engelleyen ve kilo kontrolünü kolaylaştıran kurubaklagiller tercil edilmesi gerektiğini belirten Küçükten, "Günde en az 2-2,5 litre yani 8-10 bardak su içmekte fayda vardır. Alkollü içeceklerden olabildiğince uzak durmakta fayda vardır. Beslenmede bol posalı, lifli gıdalara olabildiğince yer verilmeli. Asitli veya gazlı içecekler yerine su, ayran, soda, çay, bitki çayları ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmeli" dedi.