HABER

Kaliteli yaşlanmak için beslenmeye dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçükten, Sağlıklı yaşlanma, kişinin genetik yapısıyla ilgili olduğu kadar, yaşam tarzı ve beslenmeyle de çok yakından ilgili olduğunu söyledi.Yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlanmaması gerektiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçükten, "Her gün tüm besin gruplarına (süt, et, sebze-meyve, tahıl) yer vermek gerekiyor.

Kaliteli yaşlanmak için beslenmeye dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçükten, Sağlıklı yaşlanma, kişinin genetik yapısıyla ilgili olduğu kadar, yaşam tarzı ve beslenmeyle de çok yakından ilgili olduğunu söyledi.
Yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlanmaması gerektiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçükten, "Her gün tüm besin gruplarına (süt, et, sebze-meyve, tahıl) yer vermek gerekiyor. Mevsimine uygun bol sebze ve meyve tüketilmeli. Beslenmede özellikle doymuş yağlar ve hidrojenize edilmiş katı ve sıvı yağ tüketimi azaltılmalı. Yemekler kızartma yöntemi yerine ızgara, haşlama, buharda ve fırında pişirme yöntemleri kullanılmalı" diye konuştu.
Saf şeker kaynakları ve rafine unlu besinler yerine tokluk hissini arttıran, kabızlığı engelleyen ve kilo kontrolünü kolaylaştıran kurubaklagiller tercil edilmesi gerektiğini belirten Küçükten, "Günde en az 2-2,5 litre yani 8-10 bardak su içmekte fayda vardır. Alkollü içeceklerden olabildiğince uzak durmakta fayda vardır. Beslenmede bol posalı, lifli gıdalara olabildiğince yer verilmeli. Asitli veya gazlı içecekler yerine su, ayran, soda, çay, bitki çayları ve taze sıkılmış meyve suları tercih edilmeli" dedi.

İşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattıİşte operasyonun maliyeti! Dudak uçuklattı
CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsinizKemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.