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Kalitesiz uyku nedir? Kalitesiz uyku sebepleri nelerdir? Kalitesiz uykunun zararları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Kalitesiz uyku sandığınızdan çok daha fazla sorunu beraberinde getirebiliyor. Kalitesiz uyku sebepleri pek dikkat çekmese de doğurduğu sonuçlar nedeniyle üzerine titrenmesi gereken bir konu. Kalitesiz uyku gün içindeki veriminizin düşmesine sebep olurken, bazı hastalıkları da beraberinde getiriyor. Peki kalitesiz uykuyu engellemek için ne yapmak gerekiyor? İşte kalitesiz uyku konusunda yapılması gerekenler...

Kalitesiz uyku nedir? Kalitesiz uyku sebepleri nelerdir? Kalitesiz uykunun zararları nelerdir?

Sıcak yaz günleri çoğu zaman deniz ve havuz tatili anlamına gelse de uykusuz gecelere de neden olabiliyor. Uykusuzluk da özellikle çalışanlar için verimsiz iş günlerine neden olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece “Özellikle iş dünyasında verimli olabilmek için kaliteli uyku çok önemli. İdeal uyku saati kişinin kendini sabah dinç uyanması için gereken süreye göre değişir. Bu zaman aralığı kiminde 5 saat kiminde 8 saat olabilir “diyor. Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece sıcak havalarda rahat bir uyku geçirmek için alınacak önlemleri anlattı.

KALİTESİZ UYKU NEDİR?

İyi bir uykunun başlıca ölçüsü kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz uyku ise gece sürekli uyanmalar ve sabah yorgunluğu ile karakterizedir. Uyku bozuklukları solunum düzensizliklerine, bu düzensizlikler de kişinin gece boyunca bazen kısmi bazen de tamamen uyanmasına sebep olur. Bu yarı ya da tam uyanıklık durumları hastanın derin ve kesintisiz uyku uyumasını engeller ve uykunun kalitesini bozar.

KALİTESİZ BİR UYKU NELERE SEBEP OLABİLİR?

Çok gürültülü horlama ve uykudan boğulma hissi ile uyanmanın da eşlik ettiği kalitesiz bir uyku işte verimi düşürür, konsantrasyonu bozar, hatta kilo bile aldırır. Bunun yanında unutkanlık, sabah baş ağrısı ve bulantı ile uyanma, sinirlilik sıklıkla karşılaşılan durumlardandır.

SABAH DİNÇ UYANMAK İÇİN GECELERİ KARANLIKTA UYUYUN

Sabahları dinç uyanmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için karanlıkta uyumak gerekir. Çünkü bağışıklık sistemini düzenleyen ve vücudun biyolojik saatini koruyan melatonin hormonu saat 23.00 ile 05.00 arasında salgılanır. Bu saatler arasında karanlıkta uyunduğunda hormon, hücreleri yeniler.

KALİTESİZ UYKU İŞ YERİNDE VERİMİ DÜŞÜRÜR

Gece boyunca bölünmüş uyku ve uykuda oksijen düşmeleri unutkanlık, algı kusurları ve gün içinde konsantrasyon bozukluğuna yol açabileceğinden çalışma performansını düşürür. Dikkat gerektiren işlerde çalışan, taşıt kullanan kişilerde kazalara yol açabilir.

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