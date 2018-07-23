Kalitesiz uyku nedir? Kalitesiz uyku sebepleri nelerdir? Kalitesiz uykunun zararları nelerdir?

Sıcak yaz günleri çoğu zaman deniz ve havuz tatili anlamına gelse de uykusuz gecelere de neden olabiliyor. Uykusuzluk da özellikle çalışanlar için verimsiz iş günlerine neden olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece “Özellikle iş dünyasında verimli olabilmek için kaliteli uyku çok önemli. İdeal uyku saati kişinin kendini sabah dinç uyanması için gereken süreye göre değişir. Bu zaman aralığı kiminde 5 saat kiminde 8 saat olabilir “diyor. Liv Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece sıcak havalarda rahat bir uyku geçirmek için alınacak önlemleri anlattı.

KALİTESİZ UYKU NEDİR?



İyi bir uykunun başlıca ölçüsü kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz uyku ise gece sürekli uyanmalar ve sabah yorgunluğu ile karakterizedir. Uyku bozuklukları solunum düzensizliklerine, bu düzensizlikler de kişinin gece boyunca bazen kısmi bazen de tamamen uyanmasına sebep olur. Bu yarı ya da tam uyanıklık durumları hastanın derin ve kesintisiz uyku uyumasını engeller ve uykunun kalitesini bozar.