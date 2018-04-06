"Kalp deliklerine hayati dokunuş”

İSTANBUL, (DHA) DOĞUMSAL kalp hastalıklarının tanı ilk konulduğunda pek çok insanı endişelendirdiğini ancak günümüzde bu rahatsızlıkların yüzde 85'inin ameliyatsız tedavi edilebildiğini belirten Memorial Bahçelievler Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ömer Göktekin "Doğumsal kalp deliklerinin tedavisinde açık cerrahi, uygun hastalarda yerini girişimsel yöntemlere bırakıyor. Genişliği 4 cm’yi bulan deliklerde dahi uygulanabilen şemsiye benzeri örgü malzeme ile hastalar sağlığına kavuşabiliyor. Girişimsel yöntemler kalp hastalarına büyük konfor sunuyor " dedi.

Yenidoğanların bir kısmında organ anomalilerine rastlanabildiğini, kalp deliklerinin de bu grupta değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Göktekin, 3 tür kalp deliği olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Bu tür doğumsal hastalıklar, çocukluk çağlarında sessiz seyredebiliyor. Erken dönemde teşhis edilmezse hasta erişkin yaşta bir takım şikayetlerle hekime başvurabiliyor. Doğumsal olarak ortaya çıkan ana aort damarı daralması önemli bir hastalık olmasına rağmen nispeten ileriki yaşlarda ve büyük ihtimalle hipertansiyonla belirti veriyor. Yetişkin çağda tanı alan hastaların tedavi edilmesinin güç ve yaşam beklentileri sınırlı olabiliyor. Bu rahatsızlığın görüldüğü hastaların bazılarında sonraki dönemlerde beyin damarlarına pıhtı atabiliyor ve hastada kısmi felce yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.