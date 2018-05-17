Kalp doktorları uyardı: Yağmuru bahane etmeyin, gerekirse AVM'de yürüyün

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, 'vaktim yok, yağmur yağıyor' gibi sebeplerle spordan kaçan kişilere şunları söylüyor; 'Hiç vaktim yok diyerek bahane üretmeyin. Arabanızı iki durak öncesine park edin, hava yağmurlu ise Alışveriş Merkezi’nde (AVM) yürüyüş yapın, asansör kullanmayın merdiven çıkın, odanızda saatte bir 5 dakika ileri geri yürüyün. Bunlar bile kalbinizi korur!' Sağlıklı ve kaliteli bir hayatın olmazsa olmazı spor yani egzersiz, uzun yaşamın belki de en önemli bileşeni. Düzenli spor yapmak, ileri yaşlarda da aktif olmanızı sağlıyor. “Unutmayın spor bütün kötülüklerin düşmanıdır” diyen Bayındır İçerenköy Hastanesi’nden Prof. Dr. Timur Timurkaynak; spor yaparak enerji harcamanın, kiloyu kontrol altında tutmanın, şeker, tansiyon ve kolesterolü de düşürmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Kalp sağlığını korumanın en önemli anahtarının da spor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Timurkaynak kalbe iyi gelen sporları anlattı:

⦁ Spor kilonuzu kontrol ederek insülin direnci, diyabet, hipertansiyon ve hiperkolesterolemiyi önler. Sporu hem bedava, hem sağlıklı, hem de reçetesiz çok kuvvetli bir sağlık silahı olarak tanımlayabiliriz. Sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş ve bunun yanı sıra sağlıklı beslenen bir insan, tüm organlarını korumaya başlamış demektir.

⦁ Kalp sağlığı için otururken bir şey yapamayız. Sağlıklı bir kalp için hareket etmemiz gerekiyor. Hareketli olmak ömür uzatıyor unutmayın. Kalp için iyi olanın beyin içinde iyi olmasından dolayı, egzersizin demansı önlemenin ve uzun yaşamın en önemli parametrelerinden biri olduğu belirtiliyor. 100’lü yaşlara kadar yaşayabilmenin, dinamik ve enerjik olmanın en kolay yolu sürekli hareket halinde olmaktır.

⦁ Hareket etmek hem size enerji harcatarak zayıf tutuyor, hem kalbinizin hem de kaslarınızın performansınızı artırıyor. Oturmak ve tembellik yapmak için değil hareketli olmak için bahaneler ve fırsatlar yaratın.

⦁ Egzersiz 3 ana başlıkta incelenebilir: Germe-esneme egzersizleri, aerobik egzersizler ve direnç- kuvvetlendirme egzersizleri. Rekabetçi olmamak kaydı ile her sporu yapabilirsiniz. Hiçbir yaş egzersize başlamak için geç değildir ve düzenli egzersiz ölüm riskini yarıya yarıya azaltır. Ancak kalp hastalarında kuvvetlendirme egzersizleri önerilmez.

AEROBİK KALBİ KORUR

⦁ Kalbi güçlendiren ve koruyan sporlar, aerobik egzersizlerdir. Aerobik egzersiz, kalp ve akciğeri kapasitesini artırıp kuvvetlendirirken, vücudun oksijen kullanma kapasitesini artırır, tansiyonu düşürür. Aerobik egzersizler; yürüyüş, koşma, ip atlama, bisiklet, kar yürüyüşü, kürek çekme, paten yapma ve yüzme olarak sayılabilir.

⦁ Egzersiz sırasında; göğüs ağrısı, soğuk terleme, nefes almada zorluk, hızlı ve düzensiz kalp atışı, baş dönmesi, bayılacak gibi olma ve aşırı yorgunluk hissedilmesi durumunda acilen bir doktora başvurulması gerekir.

⦁ Kalp için iyi olanın beyin içinde iyi olmasından dolayı; egzersizin demansı önlemenin ve uzun yaşamın en önemli parametrelerinden biri olduğu belirtiliyor. Egzersiz sayesinde kilo verir, insülin direncini düşürür, diyabet ve hipertansiyonu kontrol altına alır, kas gücünü korur ve uzun yıllar sağlıklı yaşayabiliriz. DÜZENLİ EGZERSİZ GENETİK KALP RİSKİNİ DE AZALTIYOR



⦁ Düzenli egzersiz, genetik olarak kalp hastalığı riskine sahip olan bireylerde bile kalp hastalığı riskini azaltır. Kalp hastalığı açısından genetik riski yüksek olmasına rağmen “el sıkma gücü” (kol kuvveti) yüksek olan bireylerde, kalp hastalığı ve ritim bozukluğu gelişme riskinin düşük olduğu gözlenmiştir. “El sıkma gücü” (kol kuvveti), sağlıklı olmanın ve uzun yaşamanın en önemli belirleyicilerinden biri olarak kabul ediliyor.

SPORUN SÜRESİ DEĞİL TEMPOSU ÖNEMLİ



⦁ TEMPOLU YAPIN: Son çalışmalar; egzersiz süresinin çok da önemli olmadığını, egzersizin (ister merdiven çıkmak ister koşmak olsun) tempolu bir şekilde yapılmasının önemli olduğunu gösteriyor.

⦁ HAFTADA 150 DAKİKA: Hali hazırdaki kılavuzlar, haftada en az 150 dakikalık tempolu egzersiz öneriyor.

⦁ 10 DAKİKADAN AZI KALBE YARAMAZ: Kalp açısından yaralı olabilmesi için de her bir egzersizin en az 10 dakika olması gerekiyor. 10 dakikadan daha kısa olan egzersizlerin kalp koruyucu etkisi düşüktür.

⦁ EN İDEALİ GÜNDE 100 DAKİKA: Bunun yanı sıra kalp hastalığından ölüm riskini azaltan en etkili egzersiz süresi ise günlük 100 dakika olarak belirlenmiştir.

⦁ YAŞLANINCA TERLETMEYEN SPOR: İleri yaşlarda ise terletmeyen egzersizlerin süresi ne olursa olsun, 10 dakika şartı aranmaksızın uzun yaşam ve kalp sağlığı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. AEROBİK EGZERSİZİN YARARI SAYMAKLA BİTMEZ:



⦁ Kalp, akciğer ve damarları güçlendirir

⦁ Dolaşımı iyileştirerek oksijen kullanımını artırır

⦁ Kalp yetmezliği şikayetlerini azaltır

⦁ Kondisyonunuzu artırarak çabuk yorulmanızı önler

⦁ Dayanıklılık ve direncinizi artırır

⦁ Tansiyonu düşürür

⦁ Kas ve eklem gücünü artırarak, kemikleri güçlendirerek denge sağlamayı kolaylaştırır

⦁ Yağ oranınızı azaltır, kötü kolesterol ve şeker düzeylerini düşürür, iyi kolesterolü artırır

⦁ Stres, anksiyete ve depresyonu engeller

⦁ Uykuyu kaliteli hale getirir