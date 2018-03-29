Kalp hastası bebek hava ambulansı ile Manisa’ya sevk edildi

Aydın’da doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan bebek hava ambulansı ile tedavisinin yapılması için Manisa’ya sevk edildi.
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dünyaya gelen Çıtacı bebeğin, doktorlar tarafından yapılan muayenesinde doğuştan kalp hastası olduğu belirlendi ve acilen operasyona girmesi gerektiği bildirildi. Aydın’da tedavinin mümkün olmaması nedeniyle Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyonla irtibata geçildi. Çıtacı bebek için helikopter ambulans talep edildi. Bebek Çıtacı için Sağlık Bakanlığı tarafından konu hızla değerlendirilerek helikopter ambulans tahsisi yapıldı.
Bebek Çıtacı küvöz içinde, Aydın Çıldır hava limanına gelen helikopter ambulans ile Manisa iline nakli sağlandı.
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