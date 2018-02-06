Kalp hastası bebek hava ambulansıyla İstanbul'a nakledildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan bir günlük bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a gönderildi.

Selda ve Emin Çelik çiftinin dün ilçedeki özel bir hastanede dünyaya gelen bebeği rahatsızlandı. Yapılan tetkikler sonucu kalp rahatsızlığı tespit edilen bebeğin, İstanbul'daki özel bir hastaneye nakledilmesi kararlaştırıldı.

Bebek, önce kuvöz içerisinde Adnan Menderes Havalimanı'na oradan da Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla İstanbul'a gönderildi.

Uzman doktor Esin Nuray, bebeğin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, bebeği sabaha karşı kalp ritimlerindeki bozukluk nedeniyle yoğun bakıma aldıklarını, tetkiklerde kalp rahatsızlığı tespit ettiklerini belirtti.

Cerrahi müdahale gerekebilecek bebeğin İstanbul'a gönderilmesinin kararlaştırıldığını anlatan Nuray, "Bakanlık'tan istediğimiz hava ambulansıyla bebeğimizi İstanbul’a sevk ettik.” dedi.