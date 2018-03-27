Kalp hastası Talya’ya hastanede doğum günü sürprizi

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yaklaşık 2 aydır kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören Talya Köse, 14’üncü doğum gününü hasta yatağında doktor ve hemşirelerle kutladı

PAÜ Hastanesi Çocuk Kardiyoloji servisinde 7 haftadır tedavi gören Köse, 14. yaşını hastanede doktorlar ve hemşirelerin yaptığı sürprizle kutladı. Hastası hakkında bilgi veren Çocuk Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dolunay Gürses, Köse’nin kalp kapaklarında enfeksiyon, iltihap içeren kitleler ve kalp yetersizliği nedeniyle tedavi gördüğünü ifade etti. Gürses, Talya’nın kendi kızları gibi olduğunu kaydederek, kendisinin ayrıca 2 aydır büyük bir sabır örneği gösterdiğini sözlerine ekledi.

Mutluluğunu doktorlarıyla paylaşan Talya Köse ise "Doktorlarımı ve hemşirelerimi çok seviyorum. Onlar da benim ailem gibi oldu, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.